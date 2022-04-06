Акцент на социально значимые культуры – гречиху, подсолнечник и овощи – будет сделан в Костанайской области в предстоящую посевную.

Впервые за последние нес­колько лет костанайские аграрии встречают весну с очень даже оптимистичными прогнозами. А все потому, что в нынешнем году ну практически все для земледельцев складывается очень даже удачно. И это несмотря на тотальный рост цен.

Учитывая народную муд­рость, гласящую «как посеешь, так и пожнешь», к весенне-полевым работам рачительные крестьяне начали готовиться задолго до наступления тепла, а точнее – с наступлением холодов, еще осенью. А она в 2021 году выдалась на редкость сухой, и только ленивый не воспользовался бы этой благосклонностью природы, чтобы засыпать семена.

В общем и целом потребность Костанайской облас­ти в семенах составляет 530 тыс. тонн.

– Весь требуемый объем имеется в наличии. Семена соответствуют посевным качествам, проведены соответствующие лабораторные анализы 479,6 тысячи тонн. 90,5% отнесено к 1-му классу, 8,5%, или 45,1 тысячи тонн, – ко 2-му и 1%, то есть 5,3 тысячи тонн, – к 3-му классу, – сообщил заместитель акима Костанайской области Арман Абенов.

На проведение нынешних весенне-полевых работ облас­ти выделена 71 тыс. тонн дизельного топлива. Отпускная цена за литр хоть и вырос­ла, составив 206 тенге, все же беспокойств у крестьян не вызывает. А все потому, что цена на зерно в марте «скакнула» вместе с курсом доллара и теперь с лихвой покрывает затраты на солярку.

– Вот смотрите: считается, что, если тонна дизтоплива покрывает 2,5 тонны пшеницы, это нормально. Сегодня нам дают солярку по 206 тенге за литр, а тонна пшеницы выросла до 150 тысяч тенге, то есть получается примерно тонна горючего к полутора тоннам зерна, – дал четкий расклад аграрий и по совместительству зампредседателя партии «Ауыл» Владимир Дранчук. – Даже погода нынче за нас. Влагозарядка выше среднемноголетних данных. Для посевной и для будущих всходов влаги предостаточно. Так что наши прогнозы очень оптимистичные. Думаем, год будет выше среднего.

Единственная головная боль местных фермеров – система субсидирования. Костанайские аграрии не оставляют попыток вернуть былые механизмы. Нынешние уже успели показать свою неэффективность, а грядущие и вовсе кажутся настолько пугающими, что большинство уже заранее готово от них отказаться.

– С уверенностью могу сказать, что основная масса сельских товаропроизводителей за то, чтобы вернуться к погектарному субсидированию. Слушайте, ну вся Европа и Россия использует этот механизм, а мы тут такие самые умные сидим, каждый год новые правила выдумываем! – рассуждает Владимир Дранчук. – Как это отменить субсидии и пустить все деньги на льготное кредитование? Нам такая поддержка не нужна, мы спокойно посеемся за собственные деньги. Здесь нужен такой инструмент, который был бы выгоден и нам, и в первую очередь государству, то есть действовал бы на удешевление сельхозпродукции. Мы везде пишем, говорим об этом. Но нас никто не хочет слышать!

В предстоящем сезоне в Костанайской области будет засеяно 4 млн 772 тыс. га, большую часть из которых, а точнее 3 млн 928 тыс. га, займут зерновые и зернобобовые.

– Акцент будет сделан на социально значимых культурах, таких как гречиха, подсолнечник, картофель и овощи. Мы увеличиваем под них посевные площади. К примеру, площадь под возделывание овощей увеличится на 1 000, под картофель – на 15,2 тысячи гектаров, – сообщил заместитель начальника областного управления сельского хозяйства Сембай Сагандыков.

Также в регионе продолжат расширять посевы сравнительно новой для костанайщины культуры – сафлора. В этом году его площади возрас­тут вдвое и составят 126 тыс. га. За непродолжительную историю возделывания в костанайских краях, а это в основном юг области, сафлор успел зарекомендовать себя как высокоэффективная и засухоустойчивая культура. Учитывая колебания рынка и на редкость палящее летнее солнце, это самый оптимальный вариант.