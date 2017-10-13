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​Неснижаемые запасы
Наталия Акопян

Главным ориентиром для Минис­терства здравоохранения РК в текущем году стали поручения Главы государства о необходимости проведения анализа системы здравоохранения на предмет эффективности расходования бюджетных средств, в том числе на лекарственное обеспечение и медицинскую технику, а также по исключению препятствий на пути развития отечественного фармацевтического рынка.

Как отметила председатель Комитета фармации Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова, мероприятия, осуществляемые министерством в сфере обращения лекарственных средств, можно разделить на четыре основных направления.

– В первую очередь это обеспечение экономической доступнос­ти – модернизация действующей сис­темы ценового регулирования на лекарства, закупаемые государством, и внедрение регулирования цен на розничном рынке. В числе задач обеспечение прозрачности при формировании перечней лекарств – внедрение международных механизмов по оценке медицинских технологий, – пояснила Людмила Бюрабекова. – Третье – внедрение открытых процедур закупа лекарственных средств и медицинской техники – переход на электронные закупки и централизация бесплатного лекарственного обеспечения на амбулаторном уровне. Также упрощение процедур регистрации лекарств и медицинских изделий путем снижения административных барьеров.

Все реформы в сфере лекарственного обеспечения страны будут базироваться на системном подходе к регулированию перечисленных составляющих в рамках реализации Государственной программы развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016–2020 годы.

Людмила Бюрабекова также отметила, что по итогам последних трех лет работы единого дистрибьютора «СК-Фармация» в структуре закупа увеличилась доля прямых договоров как с отечественными, так и с зарубежными производителями, в том числе с ЮНИСЕФ.

Между тем в текущем году пересмотрен и расширен перечень лекарств для бесплатного амбулаторного обеспечения за счет включения экономически эффективных препаратов. Например, для лечения вирусного гепатита С дорогостоя­щая терапия пегилированными интерферонами заменена на более эффективную схему, что позволит увеличить количество пролеченных пациентов с 500 до 8 000 человек в год при сохранении бюджета.

Специалист Комитета фармации Министерства здравоохранения РК Арнур Нуртаев рассказал, что министерством уже проведено несколько рабочих совещаний с регионами в части формирования неснижаемого запаса лекарственных средств на январь и февраль, чтобы в случае срыва можно было обеспечить граждан необходимыми лекарствами первые два месяца.

– В Комитет фармации поступает большое количество обращений со стороны тех групп населения, которым требуются льготные лекарства. К сожалению, эта проблема существует на протяжении многих лет. Для этого сейчас и проводятся реформы – чтобы исключить в будущем дефициты, которые возникают из года в год ввиду того, что лекарства по какой-то причине не закупаются или заканчиваются. В связи с этим было принято решение о централизации именно амбулаторного лекарственного обеспечения. И теперь «СК-Фармация» будет закупать эти лекарства, обеспечивать ими аптечные сети, – отметил Арнур Нуртаев. – Что касается динамики роста цен, сейчас законопроект находится на согласовании в госорганах. В рамках этого законопроекта предполагается, что будет введено регулирование цен на все лекарственные средства в два этапа: первый – рецептурные лекарства, до октября 2018 года, далее – безрецептурные.

Также было объявлено, что с ­целью недопущения коррупционных нарушений при проведении инспектирования объектов фармацевтической отрасли Минздрав усилит контроль по проведению инспекций, в том числе с участием фарминспекторов центрального аппарата.

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