​Несокрушимый GGG

Головкин затмил всех боксеров в 2015-м, считает Мэтью Агилар из El Paso Times, подводя итоги года. «Боец из Казахстана вошел в год как один из самых популярных в боксе и закончил его как, возможно, лучший pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) боксер. В феврале он использовал свои боксерские навыки и одолел Мартина Мюррея, остановив мужественного англичанина в 11-м раунде. Затем GGG трижды «уронил» американца Вилли Монро-младшего, зафиксировав победу тяжелым нокаутом в шестом раунде. И в своем первом PPV-бою (платные трансляции) в октябре Головкин сокрушил сильнейшего оппонента – канадца Давида Лемье в восьмом раунде, добавив третий чемпионский титул к своей коллекции».

Объединение титулов Головкина вошло в десятку лучших событий в боксе в 2015 году. По мнению Boxing News, GGG – чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC (Interim) и IBF – является кошмаром для любого в среднем весе. В этом авторитетном издании отмечается: «В 2015 году он победил Давида Лемье, объединив титулы IBF и WBA. Сейчас Геннадий готовится к мегабою с Саулем Альваресом».

Подвело итоги уходящего года, составив рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий, и американское издание International Business Times. Как отмечается в нем, список лучших боксеров мира 2015 года вполне оправданно возглавил казах­станец Геннадий Головкин, ставший чемпионом мира (в весе до 72,5 кг). Вслед за ним расположились Роман Гонсалес из Никарагуа и Андре Уорд из США.

«Казахстанский боксер Геннадий Головкин, одержавший 34 победы, из них 31 нокаутом, и при этом не потерпевший ни одного поражения, вошел в 2015 год как самый доминирующий боец, и он был особенно хорош, как никогда, в двух поединках в этом году. Ему понадобилось меньше шести полных раундов, чтобы покончить с Вилли Монро-младшим, и он выиграл каждый из восьми раундов завершившегося нокаутом боя с Дэвидом Лемье, который был его лучшим оппонентом на сегодняшний день», – пишет издание.

А вот что отмечает известный боксерский аналитик и эксперт телеканала HBO Харольд Ледерман, который также назвал GGG «Боксером 2015 года». По словам известнейшего в мире профибокса специалиста, ему нравится Головкин, особенно потому, что он провел три сложных поединка в уходящем году. «Другие парни дерутся лишь один или два раза за год, – подчеркнул он. – Но эти слова не про Геннадия».

Американское издание The Star назвало пять причин, почему бокс не умер и остается интересным видом спорта. В аннотации к статье автор материала пишет, что сейчас часто встречается мнение об уменьшении интереса к боксу. «Спортивные эксперты кричат о смерти бокса, но слова значат мало, если нет доказательств», – утверж­дает The Star и приводит пять фактов, почему такое мнение в корне неверное. В их число вошли последний бой знаменитого филиппинца Мэнни Пакьяо в апреле нынешнего года, промоутерская компания Premier Boxing Champions, которая дает возможность американским болельщикам бесплатно смотреть бокс, первая американская олимпийская чемпионка по боксу Кларесса Шилдс, усиливающийся интерес к боксу в Японии и ряде других стран, ну и, конечно же, великолепный дуэт телеканала HBO Геннадий Головкин – Роман Гонсалес, которые собирают миллионные телеаудитории по всему миру.

На днях у себя на родине Геннадий признан «Спортсменом года» по версии « Халықтың сүйіктісі» («Народный любимец»). Лауреатов национальной премии наградят 22 января в столице страны. В выборе «лучших из лучших» приняли участие свыше 60 тыс. казахстанских пользователей Facebook. И в области спорта не было равных именно Головкину.

Нам же остается констатировать, что блестящий путь лучшего боксера-профессионала страны Геннадия Головкина продолжается. Мировые информационные агентства ежедневно публикуют новости из тренировочного лагеря GGG и не устают восхищаться казахстанцем. Добившись больших высот в любительском боксе, наш соотечественник штурмует и мировой профессиональный бокс. Геннадий стал настоящей «бойцовской машиной» и, по меткому выражению одного из заокеанских обозревателей, «уничтожителем среднего веса».

Нам же, в свою очередь, остается только восхищаться Головкиным и ждать очередных его побед на профессиональном ринге.