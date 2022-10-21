Несоответствующие образованию должности занимали иностранцы в Казахстане

Председатель Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК Толеген Оспанкулов на брифинге в СЦК рассказал о нарушениях в части привлечения иностранцев к труду, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Толеген Оспанкулов отметил, что в соответствии с Трудовым кодексом РК работодатель обязан обеспечивать работникам равную оплату за равный труд, а также равные производственно-бытовые условия без какой-либо дискриминации.

По его словам, в этом году прокуроры областей совместно с государственными инспекторами труда провели проверки в 64 предприятиях страны, которые привлекают иностранную рабочую силу свыше 30 человек.

«Было выявлено более тысячи нарушений, из них 179 случаев диспропорции оплаты труда, 399 – выполнение иностранцами работ, не предусмотренных разрешениями, 210 – несоблюдение требований в части казахстанского содержания, 205 – несоответствие образования иностранцем занимаемой им должности, 157 – осуществление трудовой деятельности иностранцами без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы», - озвучил данные спикер.

Для устранения указанных нарушений, отметил он, внесено 66 представлений, к административной ответственности привлечены 263 должностных лица, которым наложен штраф на сумму более 64 млн тенге. А акиматами отозвано 390 разрешений.

«Результаты данных проверок в ближайшее время будут рассмотрены на заседании республиканской трехсторонней комиссии под председательством заместителя премьер-министра по итогам третьего квартала, и в дальнейшем по ним будут приняты меры», - добавил Толеген Оспанкулов.