Несостоявшаяся поездка на футбольный турнир в Испанию обернулась судом в Астане

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В Астане рассмотрено уголовное дело о мошенничестве, совершенном под предлогом организации поездки детей на международный футбольный турнир, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичную прокуратуру

Осужденный убеждал родителей в организации поездки юных футболистов в Испанию по тарифу «все включено». Под различными предлогами оплаты участия в турнире, авиабилетов, визовых услуг, сопровождения детей и приобретения спортивной формы он получал от потерпевших денежные средства. В действительности взятые на себя обязательства не исполнил, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

Общая сумма причиненного 9 потерпевшим ущерба составила свыше 24 млн теңге.

«По приговору суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца. Причиненный ущерб взыскан с осужденного. Прокуратура города предупреждает: при организации зарубежных поездок детей на спортивные соревнования необходимо проверять полномочия организаторов, наличие официального приглашения на турнир, договоров, билетов и подтверждения бронирования. Не передавайте крупные суммы только на основании устных обещаний», – проинформировали в надзорном органе.

Ранее при координации прокуратуры области Жетісу пресечена незаконная деятельность четырех лиц, организовавших азартные игры с целью получения незаконного дохода.