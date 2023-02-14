Несовершеннолетнего подозревают в покушении на убийство двух человек в Жетысуской области

В Жетысуской области 17-летний подросток напал с ножом на своих ровесников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Almaty.tv .

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

Инцидент произошел в селе Балпык би Коксуского района.

Пострадавшие оказались односельчанами подозреваемого. С несколькими ножевыми ранениями их госпитализировали в районную больницу. Сейчас состояние парней медики оценивают как стабильное. Однако один из них еще находится в реанимационном отделении.

По данным полиции, нападавший задержан и находится под стражей.

«10 февраля в районную больницу с ножевыми ранениями госпитализировали двух местных жителей 17 и 18 лет. Выяснилось, что ранения потерпевшим нанес их 17-летний знакомый. Подозреваемый задержан и помещен под стражу. Досудебное расследование по факту проводится согласно уголовным статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Убийство», – сообщила официальный представитель областного Департамента полиции Меруерт Темирханова.