Несовершеннолетний въехал в фасад акимата Карагандинской области

В Караганде выпускники школы попали в ДТП. Водитель машины врезался прямо в здание областного акимата. Молодой человек, сидевший рулем, оказался без прав, передает КТК.
Предполагается, что парень не справился с управлением. Водитель и несколько его пассажиров, вероятно, возвращались со школьной линейки. В аварии никто не пострадал. Шофер, как уточнили в полиции, был трезв.
Известно, что новенькая иномарка зарегистрирована на подростка. Помимо административного штрафа, его теперь ждет и ремонт фасада.
Счет водителю предъявят после того, как специалисты посчитают, насколько сильно пострадало здание акимата.
"В ходе проверки было установлено, что вышеуказанная автомашина принадлежит ему, оформлена. На данное время водителю еще не исполнилось 18 лет. 26 июня исполняется 18 лет. Дорожно-транспортное происшествие водителя, не имеющего водительское удостоверение, - 60 МРП", - говорит заместитель начальника управления полиции Караганды Ерлан Акылбеков.
Предполагается, что парень не справился с управлением. Водитель и несколько его пассажиров, вероятно, возвращались со школьной линейки. В аварии никто не пострадал. Шофер, как уточнили в полиции, был трезв.
Известно, что новенькая иномарка зарегистрирована на подростка. Помимо административного штрафа, его теперь ждет и ремонт фасада.
Счет водителю предъявят после того, как специалисты посчитают, насколько сильно пострадало здание акимата.
"В ходе проверки было установлено, что вышеуказанная автомашина принадлежит ему, оформлена. На данное время водителю еще не исполнилось 18 лет. 26 июня исполняется 18 лет. Дорожно-транспортное происшествие водителя, не имеющего водительское удостоверение, - 60 МРП", - говорит заместитель начальника управления полиции Караганды Ерлан Акылбеков.