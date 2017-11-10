Несовершеннолетний юноша пропал в Костанае

Закон и Порядок
В Костанае пропал несовершеннолетний Евгений Нефедов. 6 ноября он ушел из дома и не вернулся. Заявление о его пропаже уже приняли в полиции, сообщает alau.kz.

По словам тети Евгения Елены Федорчук, он проходил курсы на дизельном заводе.

"6 ноября рано утром отправился туда, и с тех пор от него никаких новостей нет. Больше мы его не видели. Телефона с собой у него не было. Он сломался", – сказала Елена.



Евгений был одет в темно-синюю куртку, черное трико, черную шапку и черные ботинки.

Просьба всех, кто что-то знает о местонахождении юноши, позвонить по телефону 8-747-438-35-11 или 102.

