Несовершеннолетняя алматинка похитила из магазина вещи на 100 000 тенге

Алматинские полицейские совместно с общественным помощником полиции задержали несовершеннолетнюю девочку, похитившую имущество одного из бутиков ТРЦ Mart, передает patrul.kz.
Задержанная Зарина А., находясь в магазине Defacto, который расположен по улице Рихарда Зорге, 18, в торговом центре Mart, путем свободного доступа тайно похитила имущество на сумму 94 880 тенге.
На кадрах камер видеонаблюдения, установленных в магазине, видно, что девушка спокойно передвигается по магазину, выбирая одежду. Несовершеннолетняя, скорее всего, зашла в примерочную и сложила похищенные вещи в рюкзак, затем вышла из магазина.
В полицию обратился директор магазина, который также является общественным помощником полиции. Внимательный мужчина заметил, что девочка заходила в магазин без рюкзака, а вышла уже с ним. Это и вызвало подозрения у директора, который сразу же проверил камеры видеонаблюдения.
Позвонив в полицию, мужчина дождался инспекторов, объяснил ситуацию и показал кадры с камер видеонаблюдения. Стражи порядка вместе с общественным помощником задержали несовершеннолетнюю недалеко от торгового центра.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований УВД Турксибского района Алматы.