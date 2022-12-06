Несовершеннолетняя занималась проституцией в Уральске – видео

Фото: Polisia.kz

Во время рейда по саунам и съемным квартирам полицейские Уральска обнаружили несовершеннолетнюю девушку, которую вовлекли в проституцию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

«Управление по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО провело рейды по саунам и съемным квартирам Уральска. В результате проведенных мероприятий были задержаны две жительницы города, которые занимались сводничеством и вовлечением в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетней девушки», - рассказали в полиции.

Кроме того, в одной из саун Уральска 46-летняя женщина представляла для интимного обслуживания двух гражданок 39 и 37 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 309 ч. 1 УК РК “Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество”.