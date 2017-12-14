Нестандартный подход к государственным стандартам

Проект закона с сопутствующими поправками в первом чтении депутатам представил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек. Он пояснил, что развитие экономики Казахстана диктует необходимость перехода на международную модель стандартизации, которая, в свою очередь, способствует повышению конкурентоспособности и импортозамещению, ресурсосбережению и эффективному управлению производством и персоналом.

В целом документы направлены на принятие национальных стандартов на основе консенсуса, установление порядка применения всех видов документов по стандартизации и обеспечение их доступности для пользователей и иных заинтересованных лиц. Для этого МИР предлагает создать национальный орган по стандартизации, который должен «скоординировать все процессы по стандартизации, создать условия для принятия стандартов на основе принципа равноправия всех заинтересованных сторон».

– Фактически этот орган будет оператором, – уточнил глава МИР.

По его словам, этот орган будет государственным юридическим лицом, которое определит Правительство на основании установленных критериев, включающих опыт в разработке и анализе стандартов, наличие соглашений с международными организациями по стандартизации и не потребует дополнительного финансирования.

Тот факт, что предлагаемые процедуры не потребуют дополнительного финансирования, депутатов совсем не успокоил. Насторожило их то, что в проекте закона наряду с оператором оговаривается возможность заниматься распространением стандартов физическим и юридическим лицам.

– Тем самым появляется группа посредников. И есть опасения, что количество этих посредников будет расти, и в конечном итоге подорожают услуги по доступу к информации об этих стандартах. Кроме того, в законопроекте не определены требования к лицам, которые будут заниматься посредничеством, – считает депутат Аскар Базарбаев.

Министр Женис Касымбек приз­нал, что на рынке сегодня имеет место нелегальное распространение стандартов за финансовое вознаграждение.

– Также есть проблема, что те стандарты, которые распространяются, не актуализированы, то есть зачастую старые стандарты, в которые уже внесены изменения, на рынке перепродаются, – констатировал Женис Касымбек.

Он отметил, что проект как раз предусматривает распространение гарантированно достоверных и механизмы законопроекта поз­волят навести порядок на рынке стандартизации.

– Требования к этим юридичес­ким и физическим лицам будут установлены подзаконным актом после выхода этого закона, – ­сообщил он.

Однако депутаты так и не поняли, зачем все усложнять. Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин задался вопросом: если стандартами будем заниматься нацорган, зачем создавать посредников по их распространению?

– Таких посредников возникнет еще десятки-сотни, тем более в законе не определены ни критерии отбора, ни правила ценообразования услуг. Вольница будет для них. Мне кажется, такая норма просто создает элементарную кормушку для посредников. Так мы не наведем порядок, мы, наоборот, еще большую смуту внесем. Надо подумать до второго чте­ния, – сказал Нурлан Нигматулин.

Есть вопросы у депутатов и относительно применения так называемых неправительственных стандартов в госзакупках, которые используются наравне с национальными стандартами. Мажилисмен Аманжан Жамалов считает, мягко говоря, странным, что ни в действующем законодательстве, ни в рассматриваемых проектах к неправительственным стандартам не предусмотрены такие же требования, какие предъявляются к национальным стандартам ни с точки зрения параметров качества, ни по гос­контролю.

– Поэтому в неправительственных стандартах всегда существует риск сговора в узком кругу предпринимателей, которые могут объединяться в некоммерчес­кие организации и утверждать собственные стандарты для подавления конкуренции. Это соз­дает условия для ограничения честной конкуренции и значительные коррупционные риски, – считает мажилисмен.

К этому мнению присоединился и спикер Мажилиса.

– Всем понятно, что при таких не утвержденных государством стандартах недобросовестные заказчики могут «затачивать» конкурсную документацию под определенных поставщиков, в чьей победе они заинтересованы, – сказал Нурлан Нигматулин.

По его словам, таким поставщикам предоставляются тем самым неправомерные преимущества, что и составляет основу недобросовестной конкуренции.

– Думаю, настало время прек­ратить эту практику. В системе госзакупок и в квазигосударственном секторе тендеры должны проводиться только по стандартам, утверждаемым государством, – подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Обращаясь к членам Правительства, спикер предложил вывести «неправительственные» стандарты из правил госзакупок.

Депутаты Мажилиса отправили на доработку ко второму чтению и такую норму, как определение видов измерений, относящихся к сфере государственного метрологического контроля.

В связи с этим Нурлан Нигматулин сделал акцент на случаях, когда в результате многочисленных проверок страдают предприя­тия и госбюджет страны в целом.

– Проверять, конечно, надо, но, наверное, будет логично проверять конечную продукцию, а не вмешиваться в сам процесс производства. Со своими внут­ренними процедурами бизнес может и должен разбираться сам. Просто не надо ему мешать. Надо создавать условия для бизнеса, а не проблемы, – отметил председатель Мажилиса.

В ходе работы над законопроек­том депутатами внесены поп­равки, предусматривающие, в частнос­ти, систематизацию стандартов организаций. Предлагается также закрепить за уполномоченным органом компетенции по включению национальных стандартов в перечни стандартов к соответствующим техническим регламентам ЕАЭС.

Мажилисом рассмотрены в этот день и поправки Сената в проект Налогового кодекса с сопутствую­щими ему законопроектами.

И сегодня на пленарном заседании Мажилис определил профильным комитетам сроки подготовки заключений по ряду новых законопроектов, поступивших в палату.

Это поправки в Закон «О газе и газоснабжении», проекты законов с сопутствующими поправками о кинематографии, а также специальных экономических и индустриальных зонах.

В этом ряду и ратификационные акты: Протокол к Договору о присоединении Кыргызстана к ЕАЭС, поправки в казахстанско-азербайджанскую Конвенцию об избежании двойного налогооб­ложения.