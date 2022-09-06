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Нестандартный подход
Елена Ульянкина, Карагандинская область

Премии и дипломы получили победители областного конкурса преподавателей казахского языка имени Ахмета Байтурсынова.

В 2017 году было принято решение Днем языков народа Казахстана установить 5 сентября. В этот день родился известный казахский общественный деятель, выдающийся ученый Ахмет Байтурсынов. Он стал одним из основоположников казахской лингвистики и литературоведения, разработал научную терминологию, основы казахского языкознания.

В Карагандинском регионе конкурс преподавателей казахского языка имени Ахмета Байтурсынова прошел впервые. Его приурочили к 150-летию просветителя, ученого-лингвиста и общественного деятеля. В конкурсе участвовали сотрудники центров по изучению языков, которые есть в каждом из восьми городов области. Они прошли три этапа испытаний, а в заключительном туре представили свои авторские методики преподавания государственного языка.

– В последние годы у нас увеличивается поток обучающих на курсах государственного языка. Растет интерес к нему, – отметила представитель управления по развитию языков Карагандинской области Сауле Нелдибаева. – Нынешний конкурс среди преподавателей и методистов направлен на повышение качества преподавания. Его основные задачи – выявление новых эффективных методик, обмен опытом, и поэтому участие в областном конкурсе приняли молодые специалисты, которые имеют свои разработки.

На первом этапе конкурсанты познакомили жюри со своим порт­фолио, куда вошли методические разработки, достижения преподавателей, которые они собирали несколько лет. Вторым заданием стала презентация видеоуроков, треть­им – ответы на вопросы о жизни и творчестве Ахмета Байтурсынова.

– На конкурсе я представила видео­урок по изучению личных место­имений – «Өзім туралы және жіктік жалғаулар», – рассказала сотрудница Центра развития языков города Сарани Карина Марченко. – Я использую инновационные технологии, которые помогают в работе, усиливают интерес к изучению казахского языка. Большой популярностью в нашем регионе пользуются языковые клубы. Многие мои знакомые посещают карагандинский клуб «Мәміле».

Жюри, состоящее из филологов, педагогов и методистов страны, оценило умение конкурсантов применять в работе нестандартные методы обучения языку и использовать инновационные подходы. Это особенно важно, учитывая то, что их аудитория полностью состоит из взрослых людей.

В итоге первое место на конкурсе имени Ахмета Байтурсынова заняла преподаватель Карагандинского областного центра развития языков Меруерт Бабашева. Второй стала педагог из Сарани Карина Марченко. Тройку лидеров замкнула преподаватель из города Балхаша Тогжан Таутанова. А Гран-при конкурса завоевала сотрудница карагандинского языкового центра «Шырақ» Асия Смыкова.

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