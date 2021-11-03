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Нестареющая классика
Раушан Шулембаева

Зал в этот вечер был полон, хотя многие зрители назубок уже знали легенду, герои которой переживают трагедию, такую же, казалось, неразрешимую, как и у шекспировских Ромео и Джульетты.

Один из поклонников теат­ра признался, что пришел на спектакль, несмотря на то, что мог посмотреть его онлайн. Но для него важно вживую увидеть пос­тановку, узнать взгляд режиссера, который поставил «Анархан», интересно узнать, каково прочтение пьесы молодыми красивыми актерами – Эминой Рахметжан в роли Анархан и Дилшатом Аманбае­вым в роли Хамра.

Следует сказать, что зал оценил горячими аплодисментами и букетами цветов удачно найденное режиссерское решение, когда не только через слова, но и через музыку, пластику, танец актеры сумели рассказать о героях и раскрыть глубокий смысл их трагедии. Артис­ты, задействованные в спектакле «Анархан», выступили с полной отдачей: они не только были на сцене, но и пели, сами выступали с инструментами. В этом плане труппа театра предстала действительно с уникальной стороны.

В основу музыкальной пьесы, ставшей классикой уйгурской драматургии, положена народная легенда о трагической судьбе красавицы Анархан. Мать вынуждена дать согласие на ее замужество с богатым старым баем, чтобы освободить мужа Саита (отца Анархан) от тюрьмы.

Анархан, влюбленная в Хам­ру – джигита из бедной семьи, в отчая­нии решилась противос­тоять средневековым традициям. За стремление стать счастливой и бороться за любовь старейшины приговорили влюб­ленных к позорной казни и изощ­ренным издевательствам. Но даже это не остановило героиню: она предпочла смерть с возлюбленным и отказалась от жизни с нелюбимым богатым мужем.

Спектакль «Анархан» – это история не только о несчастной любви, но прежде всего рассказ о горькой доле уйгурской женщины. Из-за мрачных средневековых традиций она была лишена многих свобод, в том числе свободы любить и быть любимой.

И немного истории. 24 сентября 1934 года именно с пос­тановки режиссером Али Ардобусом спектакля «Анархан» впервые открыл свой занавес первый и единственный в мире профессиональный уйгурский театр. С полным основанием можно говорить о том, что эта музыкальная драма стала свое­образной школой для целого поколения актеров. Вот уже более 80 лет спектакль не снимают с репертуара, и каждый раз он собирает полный зал.

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