Нестареющая классика

Зал в этот вечер был полон, хотя многие зрители назубок уже знали легенду, герои которой переживают трагедию, такую же, казалось, неразрешимую, как и у шекспировских Ромео и Джульетты.
Один из поклонников театра признался, что пришел на спектакль, несмотря на то, что мог посмотреть его онлайн. Но для него важно вживую увидеть постановку, узнать взгляд режиссера, который поставил «Анархан», интересно узнать, каково прочтение пьесы молодыми красивыми актерами – Эминой Рахметжан в роли Анархан и Дилшатом Аманбаевым в роли Хамра.
Следует сказать, что зал оценил горячими аплодисментами и букетами цветов удачно найденное режиссерское решение, когда не только через слова, но и через музыку, пластику, танец актеры сумели рассказать о героях и раскрыть глубокий смысл их трагедии. Артисты, задействованные в спектакле «Анархан», выступили с полной отдачей: они не только были на сцене, но и пели, сами выступали с инструментами. В этом плане труппа театра предстала действительно с уникальной стороны.
В основу музыкальной пьесы, ставшей классикой уйгурской драматургии, положена народная легенда о трагической судьбе красавицы Анархан. Мать вынуждена дать согласие на ее замужество с богатым старым баем, чтобы освободить мужа Саита (отца Анархан) от тюрьмы.
Анархан, влюбленная в Хамру – джигита из бедной семьи, в отчаянии решилась противостоять средневековым традициям. За стремление стать счастливой и бороться за любовь старейшины приговорили влюбленных к позорной казни и изощренным издевательствам. Но даже это не остановило героиню: она предпочла смерть с возлюбленным и отказалась от жизни с нелюбимым богатым мужем.
Спектакль «Анархан» – это история не только о несчастной любви, но прежде всего рассказ о горькой доле уйгурской женщины. Из-за мрачных средневековых традиций она была лишена многих свобод, в том числе свободы любить и быть любимой.
И немного истории. 24 сентября 1934 года именно с постановки режиссером Али Ардобусом спектакля «Анархан» впервые открыл свой занавес первый и единственный в мире профессиональный уйгурский театр. С полным основанием можно говорить о том, что эта музыкальная драма стала своеобразной школой для целого поколения актеров. Вот уже более 80 лет спектакль не снимают с репертуара, и каждый раз он собирает полный зал.