Нести достойно знамя

– В Послании «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» Глава государства отметил, что основой нового казахстанского патриотизма являются такие ценности, как духовность, трудолюбие, целеустремленность, – сказал генерал-полковник Сакен Жасузаков. – Для военнослужащих призыв Верховного Главнокомандующего – активно участвовать в достижении целей Стратегии и прививать подрастающему поколению любовь к Родине – одна из основных задач.
В этот же день в Алматы открылся центр военно-патриотического воспитания при филиале военно-технической школы. Начальник Генштаба С. Жасузаков вручил знамя нового центра начальнику школы полковнику Мирасу Жылгельдинову. По словам генерала-полковника, сегодня во всех регионах Казахстана работают такие военно-патриотические центры, в которых воспитывают будущих защитников Родины.
Раиса ШУЛЕЕВА