Нести идеи единства и сплоченности Свежий выпуск 597 Юлия МАГЕР

2015 год, как известно, объяв­лен Годом Ассамблеи народа Казахстана согласно Указу Главы государства. О том, какие мероприятия планируются в этот период, на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказали заместитель Председателя – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Ералы Тугжанов, заместитель Председателя АНК Анатолий Башмаков и заместитель председателя Ассоциации корейцев Казахстана Георгий Кан.

Как напомнил Е. Тугжанов, Глава государства в своем новогоднем обращении к казахстанцам подчеркнул, что силы для новых дос­тижений наша страна черпает в тех важнейших ценностях, которые складывались веками, – в единстве и согласии. Поэтому именно обеспечению, сохранению и укреплению мира, покоя, стабильности, согласия в обществе и стране будут посвящены все мероприятия и проекты, запланированные на этот период. Год АНК, как подчеркивалось, станет не просто празднованием 20-летия самой структуры, а годом торжества модели общественного согласия предложенной Нурсултаном­ Назарбаевым, признанной во всем мире и презентованной на таких крупных площадках, как ООН, ОБСЕ, он станет годом единства казахстанцев.

– Межэтническая стабильность и мир в казахстанском обществе сегодня являются гарантом обеспечения национальной безопасности страны, – отметил Е. Тугжанов. – Сильна только та страна, которая крепка изнутри. Благодаря идее общественного согласия, которая является конституционным принципом и краеугольным камнем государственной политики, в Казахстане межэтнический вопрос стал не проблемой, а стратегическим ресурсом развития государства, оказывающим свое позитивное влияние на социальную, политическую, экономическую стабильность и развитие.

Такая идеологическая основа заложена в концепцию Года ассамблеи. Официальный старт всем мероприятиям, как рассказал Е. Тугжанов, будет дан одновременно по всей стране 6 февраля. К этой дате будет приурочено начало ряда республиканских конкурсов. В их числе конкурсы на знание государственного языка среди детей неказахской национальности «Мың бала»; на лучший социальный проект среди этнокультурных объединений; на лучший научный проект, посвященный казахстанской модели межэтнической толерантности и общественного согласия, среди ученых Казахстана; на креативный патриотический молодежный проект «Менің Қазақстаным»; на лучший проект «Я – горжусь своей профессией»; на творческий конкурс в области этножурналистики «Шанырақ»; на лучший благотворительный проект среди национальных компаний; на лучший инновационный проект.

Стоит напомнить, что для организации и проведения Года ассамблеи создана специальная государственная комиссия, Правительством принят национальный план мероприятий. Кроме того, составлены определенные планы по линии непосредственно ассамблеи, куда включено порядка 150 мероприятий этнокультурных объединений, более 170 мероприятий по деятельности научно-экспертного совета АНК и около 10 крупных проектов республиканского масштаба, в том числе проект «20 добрых дел к 20-летию Ассамблеи народа Казахстана». Плюс свои программы мероприятий есть отдельно у каждой области.

– Особая подготовка идет к юбилейной сессии Ассамблеи народа Казахстана с участием Главы государства и всем тем знаменательным датам, которые приходятся на 2015 год, – проинформировал также Е. Тугжанов, отметив, что итоги всего Года АНК будут подведены 1 декабря на Форуме народа Казахстана, приуроченном к Дню Первого Президента.

Как отмечали спикеры, 2015 год в Казахстане богат на знаковые даты – это не только Год АНК, но также 20-летие Конституции РК, 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, 550-летие Казахского ханства. К этому списку следует добавить юбилеи таких важных для истории и культуры страны личностей, как Абай Кунанбаев (170 лет), Чокан Валиханов (180 лет). Каждое из этих событий получит свое достойное отражение в программе мероприятий Года Ассамблеи народа Казахстана. Как высказал мнение А. Башмаков, задача всех кто причастен к проведению этого года, грамотно аккумулировать все эти сегменты и создать единое нравственное, духовное, историческое ядро вокруг которого сплотилось бы казахстанское общество.

Одно из центральных мест в контексте Года АНК, как отметил Г. Кан, занимает дата 550-летия Казахского ханства, потому что именно на менталитете казахов, именно на казахской самобытности, на казахской идентичности, на этом субстрате строится наше единство, наше согласие и те достижения, которые мы имеем сегодня.

Историк, который является членом республиканской комиссии по подготовке и проведению в 2015 году 550-летия Казахского ханства и Научно-экспертного совета АНК, рассказал, что принят план мероприятий, который содержит более 100 конкретных направлений деятельности, причем более чем 30 из них – это те мероприятия, где непосредственно будет участвовать ассамблея.

– Отмечая эту дату, мы должны понять, что сегодняшний Казахстан и наши достижения незримыми нитями связаны с истоками казахской государственности, Казахского ханства, которое в свою очередь вобрало в себя традиции, культуру всех государственных образований, известных по письменным источникам со II века до нашей эры на территории Казахстана, – подчеркнул историк. – Наша независимость, наш Нұрлы жол – это путь к Мәңгілік Ел. А Мәнгілік Ел – это аманат, который мы получили от предшествующих поколений. Мы должны сохранить, сберечь единство нашего народа, приумножить его и передать следующим поколениям. В этом я вижу суть Года АНК, чтобы каждый казахстанец на своем уровне принял участие в осознании и в реальном проявлении объективации этого единства, чтобы мы поняли, наследниками какого аманата мы являемся.

О необходимости ответственно отнестись к Году Ассамблеи народа Казахстана говорил и А. Башмаков, назвавший 2015 год – годом единства и сплоченности казахстанского общества.

– Мы должны сделать все возможное для того, чтобы этот год стал годом духовного возрождения нашего общества. Проводя все запланированные мероприятия, мы должны коснуться души каждого человека, – подчеркнул заместитель Председателя АНК.

Проведение Года АНК представляется особенно актуальным и значимым в современных условиях, когда со всего мира, из различных его частей приходят тревожные сигналы, связанные с кризисом этнокультурной политики. И неудивительно, что с такой инициативой выступает именно Казахстан, который, по мнению А. Башмакова, можно назвать духовной «меккой» цивилизации, «духовным аккумулятором», который может подзарядить весь мир идеями единства, мира, стабильности. Модель Ассамблеи народа Казахстана не имеет аналогов в мире, но она уже оценена по достоинству многими государствами.

К слову, в рамках Года АНК популяризация и трансляция казахстанского опыта построения межэтнических отношений на международном уровне получит новый импульс. Так, в ряде государств мира пройдет презентация деятельности АНК и казахстанской модели межэтнического согласия. А во всех посольствах РК за рубежом будут проходить мероприятия, посвященные идеям мира и согласия.

Стоит отметить, что помимо мероприятий, приуроченных непосредственно к проведению Года Ассамблеи народа Казахстана, не останутся без внимания и текущие направления деятельности АНК. Так, уже стартовал второй этап проекта «Дорожная карта мира и согласия»; традиционно продолжится проект «Память во имя будущего», посвященный жертвам политических репрессий и многие другие.



