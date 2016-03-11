Nestle отзывает ряд продуктов из-за содержания в них стекла

В мире
Фото с сайта tjournal.ru
Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков – швейцарская компания Nestle – отзывает ряд продуктов DiGiorno, Lean Cuisine и Stouffer's из-за возможного содержания в них стекла, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на tjournal.ru.

"Под брендом DiGiorno и Lean Cuisine продается пицца, под отзыв попала, в частности, пицца с наполнителями – шпинатом, грибами и курицей, а также с артишоками и равиоли, под брендом Stouffer's – куриная и овощная лазанья, а также мусс из шпината", – информирует портал.

"Мы отзываем эти продукты, потому что они могут содержать небольшие кусочки стекла, которые могут привести к травме. Несмотря на то, что наше расследование продолжается, мы считаем, что в кусочках шпината присутствовало стекло", – прокомментировали инцидент представители компании. 

Отмечается, что несколько потребителей сообщили производителю, что они нашли небольшие кусочки стекла в некоторых из этих продуктов.

Как уточнили в компании, под отзыв попали продукты с определенными производственными кодами, которые наносятся на упаковку. 

Швейцарской Nestle, основанной в 1866 году, принадлежат более 400 фабрик в 86 странах мира.

В конце февраля часть своей продукции отозвала с рынка компания Mars. Тогда в шоколадных батончиках были обнаружены кусочки пластика. В список стран, куда могли попасть опасные батончики, Казахстан не вошел.

Популярное

Все
Токаев прибыл в Доху выразить соболезнования эмиру Катара
В Казахстане впервые проходит военно-инженерный чемпионат Shaiqas 2026
Курс на укрепление стратегического партнерства
Подписан контракт на переработку рения
Рассмотрены вопросы правового регулирования
«Ордабасы» потерпел первое поражение в сезоне
Нуржан Жумабай – чемпион мира
Важное испытание пройдено
Стандарты разные нужны
У нас 13 финалов!
Турнир FIDE – в Алматы
Сохранить ДНК нашей государственности
Преемственность государственно-политических традиций
Европейское трио и Аргентина
Арии взлетали выше фонтанов!
В контексте новой электоральной повестки
Шесть наград Ордоса
Строки, рожденные жизнью
Пространство для созидания открыто
Лето возможностей
Дан старт строительству автострады
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
В Астане состоялся творческий вечер Бауыржана Макаева
Мировой финал в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Стеклянные стены и ракетки без струн
Многодетной матери мешали получить госнаграду в Мангистауской области
Берик Асылов переназначен генпрокурором
Вопросы к ФИФА и дубль Холанда
Какая рыба водится в системе Е-fish?
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Деньги – почте, газеты – в никуда
Разъяснение Конституционного Суда имеет сугубо нормативно-правовой характер - Карин
Предлагал взятку следователю: директора предприятия задержали в области Ұлытау
Студенты разработали более 400 ИИ-проектов в рамках программы AI-Sana
Роналду не сдержал слез после последнего матча
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Казахстан выиграл право на проведение 7 чемпионатов мира в 2026–2027 годах
Конституционный Суд разъяснил порядок применения норм о кратности назначения и избрания ряда должностных лиц
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Когда спадет жара в Казахстане
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики

Читайте также

Власти Южной Кореи намерены снизить возраст уголовной ответ…
В ОАЭ сертифицировали первый в мире коммерческий вертипорт …
Тайфун «Бави» обрушился на Китай: эвакуированы почти 3 млн …
Мегааэропорт построят в Африке

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]