Nestle отзывает ряд продуктов из-за содержания в них стекла

Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков – швейцарская компания Nestle – отзывает ряд продуктов DiGiorno, Lean Cuisine и Stouffer's из-за возможного содержания в них стекла, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на tjournal.ru.
"Под брендом DiGiorno и Lean Cuisine продается пицца, под отзыв попала, в частности, пицца с наполнителями – шпинатом, грибами и курицей, а также с артишоками и равиоли, под брендом Stouffer's – куриная и овощная лазанья, а также мусс из шпината", – информирует портал.
"Мы отзываем эти продукты, потому что они могут содержать небольшие кусочки стекла, которые могут привести к травме. Несмотря на то, что наше расследование продолжается, мы считаем, что в кусочках шпината присутствовало стекло", – прокомментировали инцидент представители компании.
Отмечается, что несколько потребителей сообщили производителю, что они нашли небольшие кусочки стекла в некоторых из этих продуктов.
Как уточнили в компании, под отзыв попали продукты с определенными производственными кодами, которые наносятся на упаковку.
Швейцарской Nestle, основанной в 1866 году, принадлежат более 400 фабрик в 86 странах мира.
В конце февраля часть своей продукции отозвала с рынка компания Mars. Тогда в шоколадных батончиках были обнаружены кусочки пластика. В список стран, куда могли попасть опасные батончики, Казахстан не вошел.
"Под брендом DiGiorno и Lean Cuisine продается пицца, под отзыв попала, в частности, пицца с наполнителями – шпинатом, грибами и курицей, а также с артишоками и равиоли, под брендом Stouffer's – куриная и овощная лазанья, а также мусс из шпината", – информирует портал.
"Мы отзываем эти продукты, потому что они могут содержать небольшие кусочки стекла, которые могут привести к травме. Несмотря на то, что наше расследование продолжается, мы считаем, что в кусочках шпината присутствовало стекло", – прокомментировали инцидент представители компании.
Отмечается, что несколько потребителей сообщили производителю, что они нашли небольшие кусочки стекла в некоторых из этих продуктов.
Как уточнили в компании, под отзыв попали продукты с определенными производственными кодами, которые наносятся на упаковку.
Швейцарской Nestle, основанной в 1866 году, принадлежат более 400 фабрик в 86 странах мира.
В конце февраля часть своей продукции отозвала с рынка компания Mars. Тогда в шоколадных батончиках были обнаружены кусочки пластика. В список стран, куда могли попасть опасные батончики, Казахстан не вошел.