Несветлое будущее

Образцово-показательное

Прокуратурой Айыртауского района Северо-Казахстанской области установлен факт нарушения имущественных прав 883 держателей условных земельных долей.

А предшествовал этому нешуточный скандал, разразившийся в райцентре Саумалколь. Перед зданием местного акимата ­собрались десятки сельчан, для которых, как гром среди ясного неба, стало известие о том, что их участки вот-вот пустят с молотка. Успокаивать людей, шокированных перспективой остаться без главного богатства и источника заработка, пришлось акиму и прокурору района. Но, учитывая накал страстей, сделать это оказалось непросто.

Сельчане почему-то были уверены, что именно при попус­тительстве местных властей жители пяти сел очутились в кредитной ловушке. Ведь в пос­леднее время дела в ТОО, которому почти девять сотен человек передали в аренду свои земельные паи, шли неважно, и ни для кого это секретом не являлось.

А как хорошо все начиналось! На протяжении нескольких лет ТОО «Жаркын-СК», обосновав­шееся в селе Светлом Айыртауского района, числилось в рядах едва ли не образцово-показательных хозяйств района и области. Соблюдение агротехнологий, применение элитных семян, севооборот, солидный парк сельхозтехники и, как следствие, высокие урожаи...

На сайте маслихата Айыртау­ского района сохранилась опти­мистичная статья с не менее оптимистичным заголовком «Жаркын-СК» традиционно в чис­ле лидеров». В ней речь шла об уборочной кампании 2017 года, которая в названном товариществе «началась уверенными темпами».

Сообщалось, что «посевной клин хозяйства составляет 13 тыс. 566 га пшеницы, 2 159 – чечевицы, 2 500 – масличных культур. 6 000 га оставлены под пары, которые уже обработаны в два следа»...

Здесь же приведены слова тогдашнего руководителя ТОО Александра Понамарева, сообщавшего о том, что «Жаркын-СК» относится к головной компании «Рамут», специалисты которой профессионально занимаются разработкой агротехнологий для возделывания зерновых и масличных культур. В хозяйстве в среднем трудятся 86 человек в посевную и около 120 – в уборочную страду.

Среднемесячная зарплата сос­тавляет 85 тыс. тенге, причем, выплачивается она своевременно. Поэтому в «Жаркын-СК» нет проблем с кадрами. Помимо местных жителей здесь трудятся земляки из близлежащих сел: Оскена, Карасевки, Бирлестыка, Карагамыса, Даукара и Сырымбета.

«Проведению уборки в оптимальные сроки способствует и техническое оснащение. На полях работают комбайны «Клаас», «Джон Дир», «Челенджер».

Для иногородних работников предоставляется общежитие, ежедневно работает баня. Данное хозяйство интересно и тем, что широко привлекает молодых специалистов, в частности, с удовольствием берет на практику студентов сельскохозяйственного колледжа с. Лобаново. Некоторые ребята после окончания учебы остались здесь навсегда», – отмечалось в материале.

Известно также, что в ТОО развивали животноводство, не забывали о социальной ответственности перед селом, оказывая спонсорскую помощь местной школе. Однако через несколько лет успешной работы в хозяйстве, по всей видимости, начались финансовые затруднения. Людям стали задерживать зарплату. А катализатором последовавших событий, обернувшихся разорением не только компании, но и сотен сельчан, стал кредит в 600 млн, оформленный товариществом в АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК). В качестве залогового обеспечения займа были выставлены имущест­во ТОО и земельные участки пайщиков.

При этом, по утверждению владельцев паев, о заключении кредитного договора никто из них не знал. Кредит не только не спас, но еще больше ухудшил ситуацию. В итоге, не справившись с выплатой займа, в 2018 году компания задолжала АКК больше, чем брала, – 756 млн тенге.

После этого кредитная корпорация обратилась в суд с иском о взыскании долга. Тогда разбирательства закончились мировым соглашением, должникам было предоставлено время в течение 2019 года погасить кредит.

Красивые цифры и реальность

…Не знать о том, что дела в некогда успешном хозяйстве пошатнулись, районные власти, конечно же, не могли. Финансовые проблемы ТОО напрямую отразились на жизни села, где в свое время работали больница, роддом, детский сад, магазины и даже гостиница. Сейчас из социальных объектов осталась только школа, да и та нуждается в капитальном ремонте. А количество ее учеников с каждым годом уменьшается.

Люди вынуждены уезжать из родного села, так как не видят здесь никаких перспектив ни для себя, ни для детей. На сегодня Светлое считается одним из проблемных населенных пунктов Айыртауского района. Об этом заявил аким области, побывавший здесь летом прошлого года.

Тогда на встрече в местной школе генеральный директор ТОО «Жаркын-СК» Бейбит Молдашев представил бодрый отчет об успехах предприятия: «Заново отстроены токовое хозяйство, механизированные склады, сушилка общей емкостью около 35 тысяч тонн. Обновлен машинно-тракторный парк. На сегодня имеется 8 посевных комплексов, 15 современных комбайнов. Обновление парка происходило в 2014–2015 годах».

Однако это выступление не впечатлило ни акима области, ни тем более жителей Светлого. По словам людей, недобросовестный инвестор озабочен лишь тем, чтобы быстрее засеять поля и собрать урожай. При этом урожайность упала почти в 2 раза. В среднем зерновых собрали по 13 центнеров с гектара, масличных и того меньше – всего 6,5. Зарплату тоже заметно урезали, уменьшив до 66 тыс. тенге, но и этих денег люди не получали уже на протяжении почти полугода.

Проблемы местных жителей, доверивших ТОО свои земельные паи, руководство «Жаркын-СК» давно не волнуют. Чтобы убедиться в этом, достаточно просто проехать по селу, отметил аким области Кумар Аксакалов.

– Можно очень красиво рассказывать про возделывание тех или иных сельскохозяйственных культур. Но когда едешь по селу, все видно. Государство сделало все для того, чтобы на селе развивался бизнес. Но добросовестные предприниматели должны нести социальную ответственность перед людьми, доверившими им свои паи, – сказал глава региона. – И аграрных формирований, которые ничего не делают для земли и ее людей, которые пришли, чтобы урвать «зерновой куш», а там, хоть трава не расти, должно стать меньше. Это политика государства, от которой никто не отойдет! Такие бесперспективные в социальном смысле ТОО стране не нужны, необходимо принимать радикальные меры, вплоть до их закрытия.

…Площадь сельхозугодий «Жаркын-СК» составляет 42 тыс. га. В 2018 году ТОО получило господдержку в виде субсидий на сумму более 45 млн тенге. Разумеется, это капля в море для компании, крепко засевшей в долговой яме. Тем не менее год назад по итогам встречи в Айыртауском районе товариществу дали время для исправления ситуации.

Контроль над «Жаркын-СК» поручили взять управлению земельной инспекции. Однако буквально полгода спустя выяс­нилось, что руководство компании не только не рассчиталось с работниками по зарплате и пенсионным отчислениям, но и не выполнило условий мирового соглашения с Аграрной кредитной корпорацией.

В итоге та обратилась к частному судебному исполнителю, который 22 января 2020 года выставил земельные паи сельчан на аукцион.

Торги отменяются

Остается только гадать, кто и, главное, как осуществлял конт­роль компании-должника, из-за чего ситуация с ней была доведена до крайней точки с выставлением земли на торги.

Зато представить возмущение нескольких сотен сельчан, которые с одним ударом молотка могли лишиться законных паев, очень легко. Свои жалобы и претензии они в первую очередь адресовали властям района.

«Из-за вашей ошибки страдают жители пяти поселков! Теперь эту проблему должны решить вы. Сделайте что-нибудь, возьмите под контроль торги, а мы поддержим. Какие бумаги нужно заполнить, из пяти поселков приедут доверенные люди. Со своей стороны скажите, вы сможете остановить эти торги и признать незаконность договоров, сможете вернуть нам землю?» – настойчиво вопрошали айыртаусцы.

Как пояснил прокурор района, доказать незаконность залоговых договоров можно, но для этого необходимо написать заявления.

– Мы отправим их в уполномоченные органы. Они проведут соответствующую проверку. И если по ее результатам выявятся нарушения, будет возбуждено дело. Ну, если все действительно было так, как вы говорите, и вы не подписывали доверенности, здесь могло иметь место мошенничество, – прокомментировал ситуацию Жандос Амиров во время встречи с сельчанами.

Подключиться к решению проб­лемы и помочь людям пообещал и аким района.

– Мы воспользуемся этой возможностью. Земля выставляется на торги решением суда, поэтому отменить его можно только через суд. Но для этого понадобится время. К тому же необходимо ­собрать необходимые документы. Вместе будем работать, – заверил аким Айыртауского района Бейбут Исманов.

…Третьего февраля прокуратурой торги были приостановлены. А вскоре на сайте областного надзорного органа появилась официальная информация.

«Прокуратура Северо-Казах­станской области сообщает, что в рамках реализации межведомственной программы «Рациональное использование земель сельхозназначения» прокуратурой Айыртауского района Северо-Казахстанской области установлен факт нарушения прав 883 держателей условных земельных долей (пайщиков), являющихся участниками ТОО «Жаркын-СК» (далее – Товарищество). Установлено, что учредителями Товарищества заложены земельные участки, принадлежащие пайщикам, без их согласия в одном из государственных финансовых институтов на сумму свыше 500 млн тенге. В результате невыполнения Товариществом взятых на себя обязательств… земельные участки выставлены на торги.

Принятыми мерами в настоя­щее время процедура торгов приостановлена, в отношении Товарищества по факту незаконного залога земельных участков прокуратурой Айыртауского района (по заявлению лиц) возбуждено уголовное дело по ст. 190 Уголовного кодекса РК. Кроме того, осуществляется сбор необходимых документов для последующей подачи искового заявления в интересах пайщиков по признанию незаконными договора залога и протокола общего собрания».

Для справки: на сегодняшний день в ТОО «Жаркын-СК» имеется просроченная задолженность по выплате заработной платы в размере 33,6 млн тенге перед 78 работниками. На текущий момент по факту неоднократной задержки заработной платы в производстве РОВД Айыртауского района находится уголовное дело по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса (нарушение трудового законодательства).

Кто не работает – тот без земли

Случай с «Жаркын-СК» – яркий пример того, как безответственность производителей сельскохозяйственной продукции, с одной стороны, и с другой – отсутствие жесткого контроля со стороны местных органов власти оборачиваются большими проблемами для простых граждан.

Нерациональное использование главного природного богатства – земли – по-прежнему остается актуальной проблемой в регионе, где сельское хозяйство является ведущей отраслью экономики.

Об этом весьма предметно говорили на недавней расширенной коллегии блока аграрных управлений Северо-Казахстанской области. Как сообщил начальник управления земельных отношений Арыстан Куржумов, для возвращения в сельскохозяйственный оборот в регионе потенциально пригодны 335 тыс. га земли. В 2019 году было выявлено 293 тыс. га неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения, в том числе 54 тыс. га пашни и 239 тыс. га пастбищ.

Управление провело и анализ использования пастбищных угодий аграрными формированиями области по целевому назначению. Было установлено, что из 1 031 хозяйства, имеющих в землепользовании пастбищные угодья площадью свыше 200 га, 468 хозяйств на площади 759,3 тыс. га (или 45%) вообще не имеют в наличии ни овец, ни коров, ни лошадей!

Прозвучали на коллегии и другие цифры. Как отметил начальник управления земельной инспекции Бейбитбек Жайлыбаев, в соответствии с планом мероприя­тий по контролю рационального использования земельных ресурсов Северо-Казахстанской области в 2019 году проведено 256 проверок на площади 626 тыс. га, выявлено 153 нарушения. Принудительно в судебном порядке изъято 8 участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 7,5 тыс. га.

– Вместе с тем работа по выявлению неиспользуемых земель не всеми районами проводится на должном уровне, – признал глава ведомства. – Слабо осуществляется контроль в районе М. Жумабаева, где было проведено всего четыре проверки, Айыртауском – 5, имени Г. Мусрепова – 9, Кызыл­жарском – 10 проверок.

Критику акима области вызва­ло не только незначительное количество, но и качество проверок. Как отметил Кумар Аксакалов, мало выехать, проверить, убедиться в том, что где-то с землей работают плохо, а потом развернуться и уехать… Нужно принимать жесткие и решительные меры в отношении тех, кто нерационально распоряжается землей.

– Таких у нас очень много, – подчеркнул он. – В Правительстве думают над тем, как эти процессы ужесточить. Президентом поддержаны наши предложения о том, чтобы сократить процедуры по изъятию земель до одного года. Раньше было 5 лет, надо было ходить кругами, предъявляя претензии в суды. А суды всегда стояли на стороне аграриев, потому что бизнес защищали. Требовалось доказать, что нерадивый хозяин в трехлетнем периоде землю не обрабатывает.

Предстоит теснее работать с акимами сельских округов, которые знают ситуацию изнутри, они могут вдоль и поперек про­ехать по полям, чтобы убедиться, что земля не используется.

Сам же мониторинг землепользования нужно проводить без участия человека, считает глава региона. Такой опыт – и вполне успешный – в области есть. В прошлом году на базе опытной станции провели обследование участков с помощью беспилотника.

– Все поля оцифровали. Знаем их хозяев, и где какая культура должна произрастать. Осенью, один раз запустив беспилотник, можем определить, что выросло на поле – чертополох или пшеница, какой урожайности. Если там непорядок – сразу большой штраф. На следующий год при повторном нарушении – штраф в 2 раза больше. На третий – автоматически лишаешься земли. Вот тогда аграрии станут ночевать возле своего поля, думать, как специалистов обучить, повысить их квалификацию, как качество жизни людей поднять. В нынешнем году мы должны такой пилотный проект показать руководству страны, доказать, что это возможно, – отметил Кумар Аксакалов.

Напомнив о социальной ответственности бизнеса, глава региона акцентировал внимание на том, что акимы районов и сельских округов должны, что называется, «держать руку на пульсе», быть в курсе забот сельчан, защищать их интересы.

Да и самим сельчанам следует проявлять больше активности, требовать от руководителей сельхозпредприятий выполнения обещаний и по созданию новых рабочих мест, и по строительству жилья, и многим другим вопросам. Иначе не миновать им ситуации, в которой оказались жители села Светлого, будущее которого пока еще очень туманно…