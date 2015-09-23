Нет больше аварийных школ Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

В Северо-Казахстанской области создаются необходимые условия для обучения и развития детей. Во время экскурсии по зданию школы глава региона осмотрел кабинеты, спортивный и актовый залы, библиотеку, ознакомился с материально-техническим оснащением. Школа имеет мастерскую, 10 аудиторий новой модификации, среди них кабинеты химии, физики, биологии, информатики и лингафонно-мультимедийный. В кабинете информатики ученики среднего звена продемонстрировали акиму области и гостям школы навыки работы на интерактивной доске.

В новую школу пришли 228 мамлютчан. Как отметил директор учебного заведения Галихан Бюрекбаев, в Рабочем микрорайоне проживает около 400 детей школьного возраста. В ближайшее время получать знания сюда придут еще порядка 50 учащихся. Пока шло строительство, все они посещали другие школы.

С открытием мамлютской школы в регионе была полностью решена проблема аварийных зданий учебных заведений. Для ликвидации трехсменного обучения начато строительство двух школ в селе Новоишимка района им. Г. Мусрепова и в городе Тайынша Тайыншинского района.