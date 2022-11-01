"Нет единого взгляда" – Аймагамбетов о распределении мест в детские сады

Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов рассказал о ходе реализации планов по внедрению единой очереди в детские сады Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Имеется большой спрос по очередям в детские сады. На уровне регионов для постановки в очередь используется 44 информационных системы, что приводит к дублированию очереди. Нет единого взгляда», - сказал Асхат Айматагмбетов на заседании правительства.

В целях решения данного вопроса, отметил он, будет внедрена единая очередь в детские сады на централизованном уровне.

«Это позволит проводить ежедневный мониторинг мест», - резюмировал глава Минпросвещения.