Какие аргументы приводят профессионалы, на какие факты опирается прогноз? Спросим об этом у директора департамента исследований и статистики НБ РК Виталия ТУТУШКИНА.

– За пять месяцев года, с января по июнь, инфляция составила 4,2%, а годовая – держится в двузначных чис­лах. Виталий Алексее­вич, что должно произойти, чтобы цены вош­ли в «указанные берега»?

– Нацбанк больше смот­рит на показатель годовой инфляции, то есть инфляции за последние 12 месяцев, а не инфляция за последний месяц или за период с начала года. Это позволяет точнее определять тренд. И этот показатель сейчас растет невысокими темпами, прибавляя десятые доли. Так, в марте уровень годовой инфляции составлял 15,7%, в апреле – 16,3%, в мае – 16,7%.

По нашим оценкам, темп роста годовой инфляции снизился в силу ряда причин. Во-первых, курс тенге к доллару стабилизировался. Во-вторых, снизился объем импорта – он стал дорогим, и его стали меньше завозить. Доходы населения не растут прежними темпами. И при этом отмечается низкая экономическая активность не только населения, но и субъектов экономики: темпы роста позитивные, но низкие.

– Но всегда могут возникнуть иные факторы влияния – внешние, внут­ренние, которые могут изменить темп и даже тренд инфляции. У Нацбанка нет таких опасений?

– Мы мониторим ситуацию, и я могу сказать, что на сегодня нет факторов для разгона инфляции: нет высокого роста заработных плат, бюджетные расходы – в запланированных пределах. То есть достигнут необходимый для стабилизации баланс различных факторов. Мы, образно говоря, закрепили их статус-кво.

– Но есть, например, сезонные обстоятельства. В частности, пресловутая группа «фрукты-овощи», которая, согласно заявлениям регулятора, не раз портила инфляционную картину. Что сегодня с зеленью?

– Да, сезонные факторы имеют влияние. Но сейчас рост цен на эту продукцию не столь велик, как прежде, поскольку есть ограничение спроса. Соответственно, вклад в инфляцию тут незначителен.

– Какова роль монетарных факторов в нынешней ситуации: на чьей стороне они «играют» – регулятора или рынка?

– Давление монетарных факторов сегодня небольшое. Отмечен рост наличной массы на 20%. Это связано отчасти с перекладыванием сбережений из иностранной валюты в тенге. Мы также применяем антиинфляцион­ные меры, но надо понимать, что они действуют с определенным временным лагом. Они практически не сказываются на уровне инфляции в текущий момент времени, но отражаются на инфляции с горизонтом на год-полтора вперед.

– Как монетарные рычаги помогают Нацбанку удержать коридор в 6–8%? Не всем это понятно.

– Мы установили высокую базовую ставку, это позволило регулировать стоимость денег в обращении, то есть стоимость кредитных ресурсов. Одновременно высокой ставкой мы увеличиваем и сберегательные настроения населения: предлагаемая банками высокая ставка в 14% по депозитам очень привлекает людей.

– Другими словами, казахстанцы пересмотрели свою финансовую политику, перестали тратить и брать в долг, но стали копить?

– Да, мы видим, как устойчиво на протяжении последних месяцев растут депозиты. Население из потребления «перекладывается» в сбережение. Тенговые депозиты физических лиц выросли с начала года на 33%. При этом цифры по общему объему их роста выше, чем по снижению валютных вкладов, если исключить влияние обменного курса. В то же время доходы и заработная плата растут гораздо меньшими темпами. Это означает, что вкладчики увеличили часть своего дохода, которая направляется на депозиты. И такая политика, думаю, будет наблюдаться в течение года. Она также будет влиять на инфляцию и не давать расти ей большими темпами на протяжении как минимум года. Поэтому мы уверенно говорим, что годовая инфляция будет ниже 8% по итогам 2016 года.

– Решая одну задачу – подавления инфляции, тем не менее регулятор и коммерческие банки становятся «буксой» для экономического роста. Не зря же говорят, что инфляция – это плата за рост производства...

– Кредитование давно не растет такими высокими темпами, как до 2008 года. Объе­мы кредитования субъектов экономики и населения стали снижаться гораздо раньше, чем мы ввели высокие ставки. В 2011–2014 годах темпы роста кредитования в среднем были сопоставимы с темпами номинального роста экономики. А в 2015 году объемы кредитования стали снижаться. И сегодня можно говорить, что регулятор прак­тически не повлиял своим решением на ситуацию с кредитованием, так как причины его сокращения гораздо шире, чем просто стоимость кредитов. Может быть, мы лишь подчеркнули тренд, поскольку деньги стали еще дороже.

Но мы будем следить за тем, чтобы внешние и внут­ренние факторы не создали условия для ухода игроков рынка снова в валюту. То есть наши действия и реакция на ситуацию должны быть ей адекватными.

– Каковы сегодня валютные рекомендации Нацбанка казахстанцам по поведению в условиях кризиса, как правильно реагировать на происходящее?

– Самое главное – не принимать поспешных решений. Сегодня курс может колебаться в разные стороны. Например, с изменением ситуации на рынке нефти. И если продавать дешево, а покупать валюту дорого, то можно очень много потерять. Например, те, кто покупал валюту при курсе у границы 400 тенге за доллар, сейчас очень серьезно потеряли. И могут потерять еще больше с учетом консенсус-прогноза по нефти в 50–60 долларов за баррель.

Сегодня, как и прежде, мы говорим о необходимой диверсификации сбережений. То есть предпочтительно хранение средств в пропорции 50 на 50. Но если говорить о выборе депозита, то я бы посоветовал перейти в тенге и хранить их на долгосрочных депозитах. Резон понятный: 14% годовых в тенге более привлекательны, чем 2% годовых в валюте. И сейчас самое время сделать такие вложения. Поскольку, если базовая ставка регулятора будет снижаться, то и по депозитам ставка будет опускаться. Так что в моем понимании сейчас самый хороший период открыть тенговые депозиты.

– С курсом понятно. А какой прогноз по инфляции на более длительный период, к чему готовиться?

– Мы не ожидаем всплес­ков инфляции. Если и будут какие-то изменения, то, возможно, только в сфере тарифов естественных монополий. И в целом могу сказать, что уже практически все внешние факторы рынком абсорбированы, то есть их изменение уже отразилось во внутренних ценах. Сегодня большее значение имеют факторы внутренние. За этим мы следим и после всех ранее предпринятых действий регулятора, в том числе по переходу к свободному обменному курсу и инфляционному таргетированию, имеем рычаги влияния на уровень цен.