Нет карьерам-невидимкам!

Результаты анализа состояния законности в данной сфере были рассмотрены на заседании коллегии под председательством прокурора ЗКО Нурбека Уласбекулы. Так, отметили в надзорном ведомстве, кроме незаконной добычи ОПИ, установлены факты нарушения недропользователями экологичес­ких и контрактных обязательств. В частности, по 26 компаниям отмечены расхождения между объемами добычи и реализации ОПИ.

Отдельное внимание прокуратура акцентировала на недостатках досудебного расследования, вопросах возмещения причиненного государству ущерба и рекультивации земель на карьерах и прилегающих территориях. Прокуратурой облас­ти отменены четыре незаконных процессуальных решения, а также выявлен факт укрытия уголовного правонарушения.