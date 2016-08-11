Если внимательно посмотреть на Землю с больших высот, то можно увидеть картинку, напоминающую лунный пейзаж. Учеными уже выявлено огромное количество кольцевых структур на нашей планете, отнесенных к природе космогенного происхождения. Иными словами, это – «лунные» кратеры, но уже на Земле.

– Наша планета постоянно подвергается бомбардировке из космоса астероидами, метеоритами и кометами, – рассказывает доктор геолого-минералогических наук, профессор Борис Зейлик. – И это процесс непрерывный. Если взглянуть на космогеологическую карту Казахстана, то можно увидеть кольца, практически такие же кратеры, какие мы можем наблюдать на луне. Это удары крупных космических тел в разное время по территории Казахстана. Существует космогеологическая карта СССР, выпущенная еще в 1984 году, она охватывает огромную территорию. Так вот на этой карте отмечено 4 849 подобных колец. На самом деле все это представляет серьезную опасность для всего человечества. Впервые идею о создании структуры по защите земли от космических угроз я выдвинул еще в 1988 году. И надо отметить, что впервые проблема космической опасности была поднята в Казахстане, а уже гораздо позже за нее взялись ученые в России, Америке и других странах.

Согласно договору о всеобщем запрещении ядерных испытаний, по всему миру установлены датчики, которые способны записать инфразвуковую подпись сильного взрыва. Так вот, с 2000 по 2013 год учеными зафиксировано 26 взрывов мощностью от 1 до 600 килотонн. При этом речь не идет о ядерных испытаниях – это взрывы астероидов высоко в атмосфере.

Столкновение Земли с более крупными космическими телами могут стать глобальной геологической и экологической катастрофой. Например, если на Землю упадет комета, подобная комете Галлея, то, по расчетам ученых, такая трагедия привела бы к высвобождению энергии ~ 10³¹ эрг. Это могло бы обеспечить испарение 400 триллионов тонн воды, или выброс 32,4 триллиона тонн вещества земной коры, или 500 тысяч землетрясений силой в 9 баллов. В подтверждение тому, что подобная катастрофа на Земле уже однажды происходила, ученые приводят наличие глобальной иридиевой аномалии, которая проявляется на земном шаре на границе пластов мелового и палеогенового периодов.

То, что астероидная опасность представляет для нашей планеты большую угрозу, подтверждают и казахстанские астрономы. Наблюдения за кометами и астероидами постоянно ведутся в Тянь-Шаньской высокогорной астрономической обсерватории. На сегодня в международной базе данных находится более 700 тыс. астероидов. И если наблюдения астрономов покажут, что какой-то объект стал представлять опасность для Земли, об этом сразу же станет известно всему мировому научному сообществу. Однако и астрономы не гарантируют, что сегодня мы можем отследить все космические объекты, угрожающие человечеству.

– Челябинский метеорит наглядно всем нам показал, что не все мы можем увидеть, – рассказывает астроном-наблюдатель, кандидат физико-математических наук Анатолий Кусакин. – 15 марта 2013 года челябинский метеорит повредил 7 000 зданий: выбил стекла и рамы, свернул крыши. 2 000 человек порезаны стеклами, 52 человека попали в больницы, двое в тяжелом состоянии. Спрогнозировать эту трагедию не получилось, так как мы ведем наблюдения лишь в доступном для визуального изучения секторе ближнего и дальнего космоса. Для того чтобы увидеть картину полностью, необходимо забросить достаточное количество космических телескопов по ту сторону Солнца и наблюдать.

При этом ученые не устают повторять о необходимости пропагандировать интерес к любительской астрономии. Ведь крупные обсерватории чаще всего заняты изучением отдельных фрагментов ночного неба. Чем выше кратность высокоточной оптики, тем меньше угол обзора. А это значит, что большие обсерватории чаще всего могут лишь подтвердить или опровергнуть открытия и угрозы, обнаруженные телескопами меньшего калибра.

По этой причине на базе обсерватории Ассы-Тургень – единственном в Казахстане исследовательском центре по изучению звездного неба с идеальным астроклиматом – в этом году планируется запустить в эксплуатацию 500-мм телескоп. С его помощью у ученых появится возможность наблюдать «широкое поле». Так, например, если у метрового телескопа оно составляет 20 на 20 угловых минут, то новый телескоп будет способен отслеживать поле 1,5 на 1,5 градуса. То есть за одну-две ночи астрономы смогут исследовать всю опасную зону на предмет наличия космических угроз и вести постоянное наблюдение. Для этого обсерватории нужны свежие силы из числа студентов, ведь изучение комет и астероидов очень благодатная почва для изучения и проведения научных работ.

В изучении космических объектов, а также космических угроз время одиночек прошло. Сегодня на базе университетов с мировым именем формируются группы, генерирующие прорывные идеи, а далее в эти группы включаются обсерватории и астрономы-любители со всего мира. И если идея оказывается действительно уникальной, то про деньги астрономы забывают. А на первый план выходят имидж страны и те данные, которые учеными этой страны привнесены в науку. А в этом отношении Казахстану очень сильно повезло. От Японии до Крыма нет обсерватории, которая бы отслеживала на этой широте астероидную и кометную опасность.

Что же касается средств и способов борьбы с иноземными телами, угрожающими нашей планете, то современные технологии уже позволяют решать подобного рода задачи. Так, посадка спускаемого аппарата «Филы» в рамках миссии ЕКА «Розетта» на объект 67P – комету Чурюмова – Герасименко (к слову, открытую в Алматы) показала, что подобный объект можно оснастить средствами для изменения его траектории во избежание столкновения с Землей. Как заявляют ученые, достаточно за полгода узнать об опасности, и этого времени должно хватить для того, чтобы человечество смогло устранить космическую угрозу.