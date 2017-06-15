​Нет насилию в семье!

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Ксения Черника, Южно-Казахстанская область

В сельском округе Әлем тау Сарыагашского района вчера высадился десант, прибывший в глубинку в рамках реализации проекта «Казахстан без насилия в семье». Акцент в ходе встреч и общения с целевыми группами был сделан на информирование населения, включающее широкий круг вопросов, интересующих жителей сельской местности. Это и противодействие насилию в семье, и воспитание детей, и родительская ответственность за их будущее.

Инициируя проект «Казах­стан без насилия в семье», Генеральная прокуратура ориентируется в первую очередь на оказание помощи населению в отдаленных селах. Специалисты, входящие в сос­тав мобильных групп, намерены в ходе поездок не просто проинформировать граждан об их правах и обязанностях, ответственности за насилие в семье, недопустимость подобных деяний, но и комплексно выявить скрытые причины, а также выработать практичес­кие и правовые меры по искоренению бытового насилия. 

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