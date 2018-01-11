Нет необходимости усложнять казахский язык – Сагинтаев о переводе международных терминов
Инга Селезнева
Нет необходимости переводить существующие международные термины и усложнять казахский язык. Об этом сказал Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев на заседании Правительства по итогам социально-экономического развития РК в 2017 году, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Глава государства уделил особое внимание вопросу терминологии на казахском языке. Нет необходимости переводить существующие международные термины и усложнять казахский язык. При переходе к латинской графике международные термины должны быть использованы удобными и рациональными для нашего языка способами", – сказал Сагинтаев.
В этой связи Министерству культуры и спорта было поручено пересмотреть способы перевода мировых терминов, заручившись одобрением общества. Ответственность закреплена за министром Арыстанбеком Мухамедиулы.