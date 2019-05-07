​Нет нерешаемых проблем

В рамках рабочей поездки в Приаралье депутаты Мажилиса Парламента Абзал Ералиев, Наталья Жумадильдаева, Балайым Кесебаева и Нуржан Альтаев ознакомились с деятельностью Детского центра по оказанию специальных социальных услуг, обсудив с коллективом вопросы реализации социальных инициатив Первого Президента – Елбасы Нурсултана­ Назарбаева­.

Детский центр был создан на базе городского психоневрологического дома-интерната для детей. В рамках программы «100 школ, 100 больниц» в пригородном поселке Талсуат для него построили новое просторное типовое здание, позволившее значительно расширить спектр специализированных услуг. В частности, различную помощь в стационаре, рассчитанном на 100 мест, и амбулаторно (полустационар, 50 мест) детям здесь оказывают по семи направлениям, в том чис­ле по лечению, социально-бытовой, социально-медицинской, социально-психологической, социально-педагогической, социально-культурной и социально-экономической адаптации.

– Центр оснащен необходимым современным оборудованием. В основном здесь проходят лечение дети с такими заболеваниями, как детский церебральный паралич, резидуально-органическое поражение центральной нервной системы, эпилепсия, синдром Дауна, гидроцефалия, а также с отставанием в умственном развитии, – сообщила директор цент­ра Айгуль Шамшатова.

Поделилась она и успехами коллектива, отметив, что с 2016 по 2018 год 30 пациентов, прошедших лечение, полностью выздоровели и вернулись в семьи, у 34 – повысился уровень самообслуживания, у 69 – улучшилось телодвижение, а 15 юных пациентов после реабилитации теперь обходятся без вспомогательных средств – инвалидных кресел, могут самостоятельно передвигаться.

Кстати, в минувшем году дос­тижения Кызылординского детского центра по оказанию специальных социальных услуг были высоко оценены и на респуб­ликанском уровне. По итогам конкурса в сфере социальной защиты, организованного Министерством труда и социальной защиты населения РК, он был признан победителем в номинации «Лучшее медико-социальное учреждение» в Казахстане.

Ознакомившись с деятельностью центра, мажилисмены обсудили с коллективом вопросы выполнения социальных инициатив Первого Президента – Елбасы Нурсултана­ Назарбаева­, нацеленных на поддержку граждан с ограниченными возможностями, в том числе детей, многодетных и малообеспеченных семей.

– В течение нескольких дней мы объездили ряд районов области, посетили отдаленные населенные пункты, ознакомились с их состоянием. Там тоже сданы в эксплуатацию различные социальные объекты, мы в этом убедились сами. Этот центр очень нужен для детей с ограниченными возможностями, здесь созданы все необходимые условия. При разговоре с сотрудниками стало ясно, что нет нерешаемых проблем, – сказал депутат Мажилиса Нуржан Альтаев, пожелав коллективу успехов в дальнейшей важной работе.

Рассказал мажилисмен и об актуальных вопросах, волнующих кызылординцев.

– На встрече с населением облас­ти один из затронутых воп­росов касался расчета адресной социальной помощи. Эти вопросы мы представим Правительству, – заверил Нуржан Альтаев.