Экономика
"Нет никакой надобности": строящийся Дворец торжеств и стоимость спорткомплекса в Шуском районе возмутили Сапарбаева
Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев совершил рабочую поездку в Шуский район, посетил объекты образования и здравоохранения, предприятия промышленности, аграрного сектора и дорожного строительства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Первым объектом посещения стала расположенная на 505 гектарах специальная экономическая зона "Химический парк "Тараз". СЭЗ была создана с целью привлечения прямых инвестиций, открытия 16 высокотехнологичных химических производств. Стоимость проекта 37,2 миллиарда тенге.



В настоящее время действует только один завод ТОО "ХИМ-плюс", выпустивший продукции на 1,7 миллиарда тенге. Идут работы по реализации еще шести проектов на общую сумму 631,9 миллиарда тенге.

"За 7 лет с начала действия СЭЗ запущено лишь одно производство! Вы тут мне составили список проблем для их решения, в то время как не можете справиться со своими обязанностями. Вначале покажите хоть какой-то результат, а уже потом просите помощь", - не скрывал своего разочарования Бердибек Сапарбаев.

На территории СЭЗ начинается строительство сахарного завода стоимостью 99 миллиардов тенге и мощностью 150 тысяч тонн сахара в год, что может закрыть треть потребности всего Казахстана. Однако, инвесторам необходимо порядка одного миллиона тонн свеклы ежегодно, тогда как получаемый урожай едва превышает 120 тысяч тонн. Поэтому компания "К-Агро" просит для начала 5 000 гектаров поливных земель, подвешенных к Тасоткельскому магистральному каналу. Более того, инвестор предлагает взять канал в доверительное управление.



Акима области волнует другой вопрос: не пострадают ли другие крестьянские хозяйства, расположенные ниже по течению? Одним словом, предложение требует тщательного анализа. Тем более, что и состояние самого Тасоткельского водохранилища вызывает много вопросов. Рассчитанное на 620 миллионов кубометров воды, сегодня оно способно аккумулировать лишь 500 миллионов.

"Нам необходимо научиться собирать воду и использовать ее в самый нужный период, вегетативный. В то же время сегодня до двух миллиардов кубометров влаги просто растворяются в мойынкумских песках. Поэтому мы будем решать вопрос со строительством трех новых водохранилищ", - сказал аким области.

В целом, Тасоткельское водохранилище питает три магистральных канала, которые доставляют воду в 93 водохозяйственных канала. В прошлом году на нужды крестьянских хозяйств было направлено более 108 миллионов кубометров влаги.



По причине изношенности внутрихозяйственных каналов вода не в полном объеме поступает на 11 тысяч гектаров земель крестьянских хозяйств и населенных пунктов. Из-за отсутствия севооборота постепенно деградируют поливные земли, сокращаются урожаи, что негативно отражается на обеспечении области собственными овощами и другим продовольствием.

Все это стало причиной начала реконструкции второй очереди Тасоткельского водохранилища, которая позволит увеличить его вместимость до проектной мощности. В таком случае можно будет увеличить площадь поливных земель Шуского района с нынешних 27,5 тысячи гектара до 36,5 тысячи гектара. Естественно, при условии приведения в порядок ирригационной сети.

В ходе объезда Бердибек Сапарбаев ознакомился с деятельностью центральной районной больницы и поликлиники, расположенным в селе Жана жол молочным цехом.





Также он посетил ТОО "КазИрАгро" по производству сафлорового масла. Предприятие крепко стоит на ногах, экспортирует продукцию в страны Европы и Азии. Проблема только в сырье, в прошлом году местные крестьяне получили очень низкий урожай и многие вообще отказались от сева сафлора. Теперь предприниматели покупают его в России и надеются, что ситуация на местных полях изменится к лучшему.

Реализуемый в Жанакогамском сельском округе пилотный проект по повышению доходов со скрипом, но продвигается. В кооператив "Омар-Шу" пока вступили только треть жителей округа. Здесь так же, как и в других пилотных округах, местные крестьяне закупают скот в соседних районах, что не влияет на увеличение поголовья в целом по области. Аким области указал на данное упущение и призвал сельчан активнее заниматься огородами.

"В июне-июле соберем все сельские округа, где реализуется пилотный проект, изучим, насколько он помог людям повысить доходы", - сказал глава региона.



Бердибек Сапарбаев также посетил среднюю школу в селе имени Д.Кунаева, где собираются делать капитальный ремонт, и строящийся в селе Толе би спорткомплекс. Последний объект вызвал возмущение акима своей стоимостью.

Такое же возмущение главы региона вызвал возводимый между селом Толе би и городом Шу Дворец торжеств. По большому счету, надобности в нем нет никакой. Поэтому аким области считает, что его нужно перепрофилировать под другое учреждение, например, Дворец школьников.



На заключительной встрече с активом района Бердибек Сапарбаев обратил внимание районных властей на следующие моменты.

Акиматам необходимо оказывать всяческое содействие для восстановления производств и их выхода на проектную мощность.

Привлечение инвестиций в сельское хозяйство стремится к нулю. Акимат района не занимается развитием СЭЗ "Химпарк "Тараз". Необходимо усилить работу в данных направлениях.

Главное – чтобы социальные показатели текущего года были не ниже прошлогодних.

"Потенциал Шуского района далеко не исчерпан. Для реализации 79 проектов району выделены 8,8 миллиарда тенге, которые необходимо освоить вовремя. В СМИ и социальных сетях опубликовано 19 критических сообщений по Шускому району, но реакции на них не последовало. Нужно установить эффективную обратную связь с населением, оперативно решать озвученные проблемы", - отметил Бердибек Сапарбаев.


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