Нет победивших и проигравших, выиграли все. В первую очередь, страна – Байбек о праймериз

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Фото: facebook.com/Бауыржан Байбек
Заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек проголосовал на праймериз. Об это он сообщил на своей странице в Facebook.



"Проголосовал на праймериз. Решил сделать это лично на избирательном участке, чтобы заодно проверить качество организации процесса голосования. Как вы знаете, по поручению Лидера партии Н.А. Назарбаева впервые в истории партийно-политического развития страны внутрипартийные выборы "Nur Otan" проходят в общереспубликанском масштабе, являясь одним из завершающих этапов инициированной Елбасы "перезагрузки" партии.

Сегодня люди хотят более активно участвовать в жизни нашего общества. Есть запрос на изменения, на новые лица и новые идеи. И партия "Nur Otan", будучи ведущей политической силой страны, дала своевременный ответ на этот запрос. Несмотря на первоначальный скепсис, сегодня можно с уверенностью констатировать: праймериз состоялись!" - написал Байбек.



Как он отметил, публичный внутрипартийный отбор, как политическое новшество для страны, вызвал широкий интерес со стороны населения. Более 10 тысяч участников провели свыше 60 тысяч встреч и дебатов, охватив напрямую 1,4 млн человек.

"В рамках концепции "Слышащего государства" Президента страны К.К. Токаева собрано 20 тысяч предложений к опубликованным проектам 216 предвыборных программ по каждому региону, городу и району. ТОП-5 волнующих людей тем – это доступность жилья, ремонт дорог, социальная поддержка, а также повышение уровня здравоохранения и образования. Все озвученные вопросы, как поручил Елбасы, партия возьмет "на карандаш", - продолжил он.

По его данным, для участия в электронном голосовании в системе "Праймериз" авторизовалось порядка 730 тысяч членов партии. На данный момент проголосовало уже более 600 тысяч человек, в том числе традиционным способом (посредством бумажных бюллетеней).



"Предвидя огромный ажиотаж, мы по рекомендации специалистов заранее разделили этап голосования на три дня. Несмотря на это, в первый день не обошлось без технических сложностей, которые были оперативно устранены. Также по просьбам кандидатов принято решение продлить голосование еще на сутки (до 14.00 4 октября). Считаю это справедливым.

Ключевым вопросом для Центрального аппарата было поручение Лидера партии об организации праймериз честно, прозрачно и в равных для всех участников условиях. Хочу поблагодарить членов Комитета и комиссий партийного контроля на местах, которые, невзирая на лица, оперативно реагируют на нарушения, принимая принципиальные организационные меры, вплоть до снятия кандидатов с голосования", - подчеркнул зампред.

В заключение он обратился ко всем участникам праймериз.

"Конечно, у каждого свои ожидания. Кто-то будет праздновать победу, кто-то на данном этапе не сможет достичь своей цели. Но, в целом, здесь нет победивших и проигравших. Выиграли все. В первую очередь, страна. Проведя в правящей партии открытые внутрипартийные выборы, мы вместе с вами заложили основу новой политической культуры. На долгие годы вперёд. В этом и проявляется лидерство партии "Nur Otan". Желаю всем кандидатам успехов. Результаты голосования будут опубликованы оргкомитетом 6 октября", - добавил Бауыржан Байбек.

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