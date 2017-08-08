​Нет предела совершенству

Тренды меняются, словно погода

Находясь в конкурентной среде, компании в современных условиях нередко вынуждены что называется на ходу перестраивать свою деятельность, поскольку рынки постоянно эволюционируют, и тенденции здесь порой меняются чаще погодных условий. При этом на «гибкость» того или иного производства влияет множество факторов, в ряду которых и возможность защиты от неправомерных действий других рыночных игроков.

В настоящее время объективным фактором слабой конкуренции в Казахстане можно считать также наличие различного рода барьеров, заложенных в нормах отраслевых законодательств, которые ограничивают конкуренцию в отраслях и препятствуют вхождению на товарный рынок страны новых субъектов бизнеса. Изменить ситуацию призвана реализация 53-го шага Плана нации, предполагающего изменение концепции работы антимонопольной службы и ее приведение в соответствие со стандартами ОЭСР. И определенные подвижки уже имеются.

При этом базой для трансформации деятельности антимонопольного органа и законодательства в области защиты конкуренции служит в том числе проведенный ОЭСР обзор соответствующей практики и политики, представленный в мае 2016 года на IX Астанинском экономическом форуме. Кроме того, в октябре 2015-го Главой государства был подписан Предпринимательский кодекс, в который имплементированы нормы Закона «О конкуренции».

В рамках упрощения ведения бизнеса уже реализована одна из основных рекомендаций ОЭСР, связанных с определением факторов доминирования субъекта рынка в случае нарушения законодательства в области защиты конкуренции. Кроме того, по словам первого вице-министра национальной экономики Руслана Даленова, сегодня на законодательном уровне усилена сама роль антимонопольного органа, определены его статус и задачи, а также механизм взаимодействия с правоохранительными органами и аналогичными ведомствами других стран.

К числу важных изменений следует также отнести отмену изъятий в отношении исключительных прав на интеллектуальную собственность, в случае если соглашения носят антиконкурентный характер и могут создавать угрозу для конкуренции. Это позволяет реагировать, к примеру, в тех случаях, когда казахстанским предпринимателям навязывают какие-либо соглашения с конкретными представителями зарубежных товаропроизводителей.

Важнейшим инструментом антимонопольного регулирования призван стать и институт антимонопольного комплаенс-контроля, который в развитых государствах уже активно применяется во всех отраслях хозяйственно-экономической деятельности. В частности, он позволяет бизнесу во взаимодействии с антимонопольным органом вырабатывать единые принципы и правила поведения на товарных рынках, определять корпоративные риски совершения правонарушений.

По сути, комплаенс-контроль в антимонопольной сфере выступает в качестве своеобразного средства защиты, предусматривающего санкции не только по причине несоблюдения законов, но и стандартов, кодексов поведения, требований по соответствию внутренним нормативам предприятия и общепринятым социальным ценностям.

Еще одним важным достижением в антимонопольной сфере следует считать переход от режима реагирования постфактум на режим профилактики. Это значит, что отныне антимонопольный орган будет направлять свои усилия на предупреждение каких-либо нарушений игроками рынка сущест­вующих правил конкуренции, а не принимать меры по принципу «лучше поздно, чем никогда».

Кроме того, в отечественную антимонопольную практику введено понятие «картель». Отныне антимонопольный орган может разоблачать факты их создания для поддержки ценового режима в своих интересах и в ущерб потребителям. К слову, уже в нынешнем году в Казахстане удалось выявить создание такой структуры на рынке лекарственных средств.

Дальнейшим шагом по либерализации действующего законодательства стало введение института коллегиального органа (согласительной комиссии) при антимонопольном органе, работа которого состоит в открытом обсуждении результатов расследований до вынесения решения в отношении тех или иных субъектов.

В целом, как считает Руслан Даленов, реформы антимонопольной деятельности уже позволили повысить эффективность работы соответствующих служб, снизить административную нагрузку на бизнес и улучшить конкурентоспособность казахстанских производств в рамках Евразийского экономического союза.

Индустриальный интернационал

Крайне важный аспект повышения конкурентоспособности заключается также в оптимизации разрешительных и других принципов регулирования. И здесь тоже можно говорить об определенном улучшении ситуации.

Взять для примера строительную отрасль, где уже внедрены система «одного окна» и трехступенчатый принцип получения разрешительных документов. Во-первых, сократились сроки, причем существенно. Во-вторых, осуществлен переход на подачу документации в электронном виде.

При этом к 2020 году до 90% экс­пертиз проектно-сметной документации будет проводить частный рынок. По мнению экспертов НПП «Атамекен», на сегодня это общемировая практика, которая уже доказала свою состоятельность. Такие специфические процедуры, как экспертиза проектов строительной отрасли, должны быть сосредоточены именно на рынке, а не в госсекторе, который, как показывает практика, является в этом плане слабым исполнителем.

Повлиять на повышение конкурентоспособности и технологичности казахстанских производителей, как считают эксперты ОЭСР, должна позволить и интеграция в международные технологические цепочки. Интернационализация компаний – задача, от положительного решения которой зависит не только будущее промышленности Казахстана в формате Индустрии 4.0, но и судьба всей национальной экономики.

В принципе в соответствии с 55-м и 56-м шагами реформ сегодня в стране уже проводится активная работа по привлечению мировых транснациональных компаний в перерабатывающий сектор для создания экспортоориентированных товаров и выхода Казахстана на мировые рынки. К примеру, в 2015–2016 годах с участием ТНК было реализовано шесть проектов на сумму 275 млн долларов. Но эту работу необходимо проводить и далее.

Судя по информации, озвученной первым вице-министром Минис­терства по инвестициям и развитию Аликом Айдарбаевым, сейчас с участием ТНК на стадии реализации находятся восемь проектов на общую сумму порядка 2,8 млрд долларов. Еще три проекта прорабатываются. В рамках 56-го шага реализуется пять инвестпроектов с участием якорных инвесторов. Общая их стоимость – 890 млн долларов.

Так, в 2015 году крупнейшая компания Halliburton (США) решила вложить 40 млн долларов в производство баритового концент­рата в Карагандинской области, южнокорейская Lotte – 50 млн долларов в производство продуктов питания в Южно-Казахстанской области. Турецкая Abdi İbrahim привлечена к производству фармацевтических препаратов в Алматинской области. В прошлом году также немало проектов намечено к реализации с участием крупных международных компаний-лидеров мировых технологических цепочек добавленной стоимости, в числе которых – итальянская Tenaris.

В рамках 63-го шага, предполагающего создание инновационных кластеров как основы формирования наукоемкой экономики, до конца текущего года планируется запуск трех центров развития технологий: по «умной» индустрии, технологии новых материалов и аддитивных технологий, а также цифровой промышленности. В Алматы планируется формирование новой точки инновационного роста – IT-квартала, где будут размещены крупнейшие инновационные компании цифрового сектора.

Разрабатывается комплекс мер по технологическому перевооружению предприятий промышленности. В этой работе активное участие принимают зарубежные партнеры из Германии и Швеции. Эксперты уже провели обследование 50 крупных предприятий страны на предмет их готовнос­ти к внедрению элементов Индуст­рии 4.0. А это значит, что их конкурентоспособность увеличится на порядок.