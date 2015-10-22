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Нет прекрасней Родины моей
Марат ЖАМБЕИСОВ, бригадир проходчиков шахты «Казахстанская», почетный работник угольной промышленности, город Шахтинск Карагандинской области
Я разговаривал с нашим космонавтом Айдыном Аимбетовым и познакомился со скромнейшей женщиной из Караганды Елизаветой Сергеевной, которая вырастила сына, прославившего Казахстан на весь спортивный мир, – матерью сильнейшего боксера мира Геннадия Головкина. И я был очень рад, что именно ей вручили награду в номинации «Материнское сердце». Теперь обязательно буду смотреть все бои Геннадия и болеть за него, потому что знаю, чей он сын, из какой замечательной шахтерской семьи. Он наш парень!
Уже одно слово «патриот», объединившее на форуме сотни человек из разных уголков страны, говорит о том, что каждый из них готов отдать и отдает себя Родине. Уверен, и моим троим детям, и трем внучкам никогда не будет стыдно за меня, потому что имея подземный стаж 34 года, – это больше, чем полжизни, тружусь на совесть. Я горд за свою большую шахтерскую семью, внесшую вклад в благополучие страны.
Наша семейная династия Жамбеисовых – Абсатовых на шахте «Казахстанская» насчитывает более 200 лет стажа. Нас четыре брата из сельской семьи, где восемь детей, и всех подняла одна мама. Поскольку отец умер рано, пришли работать на шахту. Когда-то в войну через шахтерский труд прошел и наш отец Абсат. Но все же нам дорогу в горное дело проложили в начале 70-х годов старший брат Семби и его жена Гульназия.
Потом спустились в забой братья – Сембек и Кенес. Позже, как самый младший, я пришел к брату в бригаду на добычной участок, а через два года ушел в проходчики. Мы обзаводились семьями, и наши жены тоже трудились на той же шахте. Тяжелому подземному труду отдал более 40 лет и отец моей супруги Сауле – Каримжан Ахметов, кавалер знака «Шахтерская слава» трех степеней, почетный шахтер.
В 1985 году меня избрали бригадиром. Думал, не справлюсь. Но помогли в работе опытные товарищи по бригаде. В шахте, на глубине нескольких сотен метров, надежность и чувство локтя – очень важны. Как и имеет большой вес хорошая шутка. Об этом тоже в качестве воспитательного момента я напоминаю молодым.
Сегодня в бригаде 35 человек, из которых лишь десяток – из моего поколения, остальным – по 20 лет или чуть больше. Среди них и трое моих племянников – сыновья сестры и старшего брата. А еще на «Казахстанской» горным мастером участка вентиляции работает сын другого брата – Кенеса, который тоже горняк и уже на пенсии.
Вот говорят: молодежь ленивая. Неправда. У нас очень тяжелая профессия, но под землей невозможно отлынивать от работы – мы все взаимосвязаны. И я тому, кто размышляет, оставаться ему в шахте или уходить, говорю: да, трудно, но ты пришел работать, а трудности – нормальное состояние в любой профессии. Раз бригада доверяет тебе трудиться рядом, значит, все получится. Кем бы ты ни работал, главное – будь человеком.
Если бы мы боялись и не брались за самую тяжелую работу, то сейчас бы ничего не имели: ни света, ни тепла, ни денег. Хорошо помню 90-е годы, когда мне перед семьей было стыдно: и работаешь, работаешь, а денег нет, и купить ничего не можешь. Не было во всей стране ни денег, ни тепла, ни электричества.
Но всем народом, вместе, без ненужных разборок между собой, мы преодолели тяжелейший период. Сейчас у нас есть и свет, и тепло, и зарплату дают вовремя. Только живи и работай.
И для меня лучше Казахстана страны нет. Я горжусь Родиной, горжусь нашим Президентом. Я уже убедился, что сплоченность и патриотический настрой помогают нам осуществить все задуманные планы и программы.

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