Нет регрессивному земледелию Свежий выпуск 1180 Досжан НУРГАЛИЕВ

фото из архива «КП»

Устойчивая тенденция

Вопросы безответственности землепашцев по отношению к плодородию почвы во все времена носили актуальный характер. Даже при плановой экономике это являлось одной из «долгоиграющих рапсодий» сельской проблематики, нерешенность которой порождала в людях идеализированное представление о частном землевладельце как более рачительном хозяйственнике. Между тем вот уже более двух десятков лет как основные сельхозугодия страны находятся в ведении частных землепользователей. Однако проблема снижения плодородности посевных угодий в Казахстане не решилась.

Как отмечает директор Республиканского научно-методического центра аграрной службы Е. Базильжанов, только за 25 лет земельные площади страны с высоким содержанием гумуса снизились с 1,6 млн. га до 255,5 тыс. га. На сегодня в стране в основном преобладают почвы (73%) с низким содержанием гумуса. Наибольшие площади земель с высокой плодородностью почвы сосредоточены в Северо-Казахстанской – 117,5 тыс. га, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях – 61,5 и 34,2 тыс. га соответственно.

– Плодородие почвы является основой для получения высоких урожаев сельхозпродукции. В свою очередь, урожайность является главным условием рентабельности земледелия. Выход продукции с полей с высоким содержанием гумуса и хорошо обеспеченных минеральными удобрениями, как правило, на 20–40% выше, чем на эродированных, или истощенных, почвах, на которых лежит бремя бесхозяйственности, – говорит Е. Базильжанов.

Последние мероприятия по агрохимическому обследованию почв в Казахстане проводились в 1989 году на площади 34,2 млн. га. На сегодня в Казахстане общая площадь пахотных угодий составляет 24,2 млн. га, что на 10 млн. га меньше предыдущих лет. Результаты агрохимического обследования 26-летней давности уже в тот период показывали, что в структуре пахотных площадей почвы с низким содержанием гумуса занимают 71,7%, средним – 23,4% и высоким – всего 4,8%, или 1,6 млн. га.

С распадом СССР агрохимическое обслуживание сельского хозяйства пришло в упадок. Прекратили свое существование областные проектно-изыскательские станции химизации сельского хозяйства, мелиоративные отряды по гипсованию солонцовых почв, сократились объемы применения минеральных удобрений. Все эти факторы, в совокупности с другими условиями, привели к активной деградации плодородного слоя почвы, что, разумеется, аукнулось повсеместным снижением урожайности сельхозкультур в стране. И если в период сплошной химизации земледелия в 1976–1980 годах средняя урожайность зерновых культур составляла 13,6 ц/га, в 1986–1990 годах – 12,2 ц/га, то уже к 2005 году этот показатель опустился до 10,5 ц/га.

В 2011 году средняя урожайность зерновых в республике составила около 17 ц/га, что, конечно же, является следствием щедрости матушки-природы, чем результатом повышения почвенного плодородия сельхозугодий.

В целом на сегодня по зерновым культурам, занимающим в структуре пахотных площадей республики более 60%, учеными отмечается устойчивая тенденция к снижению урожайности.



Девальвация аграрной культуры

Актуализируя проблематику, специалисты аграрного ведомства совместно с учеными не устают напоминать о том, что важная роль в сохранении и повышении плодородия почв принадлежит минеральным и органическим удобрениям. Применение азотных, калийных и фосфорных минеральных удобрений в необходимом количестве позволяет не только повышать урожайность, но и сохранять плодородность почвы, не накладывая на нее большую нагрузку при выращивании сельхозпродукции. В практике отечественного земледелия активное применение минудобрений наблюдалось в 1965–1986 годах, но затем это дело было «благополучно» сведено к минимуму.

В прежние времена в целях повышения органической основы почвы – гумуса на поля вносилась органика, получаемая, как известно, из продуктов распада обычного навоза. Но сегодня, когда в селах нет того количества скота, которое было при сов­хозах, а также какой-либо системности по использованию органики в качестве удобрения, то, соответственно, нет и предпосылок для изменения ситуации с плодородием полей к лучшему.

Согласно данным МСХ, в 1986 году на поля республики было внесено 33 млн. 200 тыс. тонн органических удобрений, в 1995 году – 1 млн. 140 тыс. тонн. Начиная с 2000 года объемы применения органических удобрений и вовсе сошли на нет – в 2007 году эти объемы составили не более 78 тыс. тонн. С 2008 по 2014 год органика в пределах 40–60 тыс. тонн применяется только в поливном земледелии, да и то при выращивании картофеля и овощей.

Согласно результатам агрохимического обследования 17 млн. га сельхозугодий страны, проведенного Рес­публиканским научно-методическим центром аграрной службы МСХ за период с 2007 по 2014 год, низкое содержание азота отмечено в 58,1% пахотных земель, среднее – в 21,3% и высокое – 20,6% от площади обследованной пашни республики. Поч­вы с высоким содержанием азота сосредоточены в основном в зоне черноземных почв в Акмолинской – на 1 млн. 182 тыс. га и Северо-Казахстанской областях – на 1 млн. 168 тыс. га. Низкое содержание фосфора отмечено в 2014 году в 45,9% площадей республики. Почвы с низким содержанием калия в структуре обследованной пашни занимают 0,8%, средним – 4,7% и высоким – 94,4%. В структуре пахотных угодий республики отмечается большая дифференциация почвенного плодородия зон богарного и орошаемого земледелия. Поч­вы с низким содержанием гумуса на богаре занимают 72%, на орошении – 98,1% от площади обследованной пашни, со средним – 26,4 и 1,9% соответственно. Ученые отмечают, что почвы богарного земледелия значительно лучше обеспечены обменным калием за счет природных факторов. Среднее содержание обменного калия на богаре находится в 4,1%, на орошении – в 22,2% площади обследованных пахотных угодий. То есть обеспечено калием 95,3% почв богары и 72,1% почв на орошении.

– Внесение минеральных удоб­рений на гектар пашни с 2000 по 2014 год несколько возросло. Однако этих объемов недостаточно для того, чтобы не делать нагрузку на поч­ву в вегетационный период. Ведь на гектар пашни вносится всего двенадцатая часть минеральных удобрений от уровня потребности. Это мизерная доля, – говорит директор научного центра.

В экономической практике известно давно, что земледелие и животноводство – отрасли взаимовлияющие на степень развития друг друга и аграрного производства в целом. Многолетние травы, высеваемые на истощенных богарных почвах, в комплексе с органическими удобрениями через время могут восстановить плодородие земли. Но там, где еще земля дает неплохие урожаи, безусловно, необходимо переходить на комплексную минерализацию, причем на системной основе. Это значит, что бесконтрольного применения агрохимических удобрений в казахстанской практике не будет.

К 2020 году потребность земледелия страны в минеральных удобрениях составит немногим более 1 млн. тонн в действующем веществе, в том числе 613,5 тыс. тонн фосфорных, 433 тыс. тонн азотных и 23,7 тыс. тонн калийных удобрений.

– В целом низкий уровень применения минеральных удобрений и практически неприменение органики под зерновые, зерно-бобовые и масличные культуры, сокращение площадей с многолетними травами и другие факторы привели за последние десятилетия к снижению урожайности сельхозкультур и плодородия почвы, – отмечают ученые-аграрии.



Кардинальные шаги ведомства

Постановлением Правительства РК за № 1297 от 4 ноября 2011 года приняты Правила рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, разработанные на основании статьи 92 Земельного кодекса РК. В числе критериев нерационального использования земель законодательно установлены такие нарушения, как неиспользование земельных наделов для производства сельхозпродукции более 3 лет, существенное ухудшение плодородия почвы в результате снижения в ней минеральных удоб­рений на 20%, гумуса – более 5% от первичного тура агрохимического обследования. Третий критерий – зарастание земельного участка сорной растительностью в пределах более 500 единиц сорняков на квадратный метр земельной площади.

Агрохимическая служба Минсельхоза вышла в госорганы с предложением, чтобы поддержка сельхозпроизводителей в виде льготных кредитов, лизинга и субсидий на минеральные удобрения, приобретение техники и прочие нужды выдавалась только тем землепользователям, которые проводят комплексные мероприятия по сохранению и повышению плодородия почв.

Между тем, как отмечают в МСХ, это требование сегодня могут выполнить далеко не все землепользователи, часть которых является потенциальными должниками банков и кредитно-финансовых структур АПК, а иные и вовсе живут за пределами страны, и судьба казахстанской целины их явно мало волнует. Тем временем удобрения, производимые на двух отечественных предприятиях – «Казфосфат» Жамбылской и «Каз­азот» в Мангистауской областях, благополучно уходят на экспорт из-за отсутствия внутреннего спроса.

– Аграрии в своей практике, как правило, больше заботятся о семенах, ГСМ, технике по лизингу, пестицидах и прочих вещах, нежели о минеральных удобрениях. Некоторые и вовсе подходят к делу с обывательской меркой, мол, что вырастет, то и пожнем. Но так хозяйничать на земле нельзя, – говорит Е. Базильжанов.

В итоге хотелось бы отметить, что современная тенденция сводить к минимуму издержки производства приводит к тому, что рано или поздно под малые и большие ножницы «лимита» попадают не только средства и способы воспроизводства, но и главная производительная сила – человек. Стремление минимизировать затраты в своей деятельности свойственно любому хозяйственнику. Именно по этой причине, как утверждают многие экономисты, многочисленные попытки улучшить социальный мир до сих пор не привели человечество к положительному результату, поскольку для этого нужна трансформация общественного сознания, а не репликация системы наказания на хрупкую матрицу мелкотоварного производства.