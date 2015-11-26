​Нет слов?..

Закономерно, что в центре внимания – английский язык, словарь которого еще 6 лет назад пополнился, предполагают, миллионной лексической единицей. Например, в 2009-м Словом года в США стало unfriend – «расфрендить» – «исключить из числа своих друзей» (в России тогда же в число финалистов попал «френдеж» – наращивание друзей в соцсетях). В 2010-м вдруг «выстрелила» никому дотоле не известная vuvuzela (вувузела), которая на чемпионате мира по футболу в Южной Африке дудела и на стадионах, и на телеэкранах. В 2013-м победило наимоднейшее и сейчас selfie, в 2014-м рекордсменом признан глагол vape – «вдыхать и выдыхать дым электронной сигареты».

В нынешнем году претендентами, отвечающими «духу, настроениям и заботам» общества, были ad blocker – блокировщик рекламы на веб-страницах, Brexit – выход Великобритании из Евросоюза, Dark Web – недоступная обычными техническими средствами часть Всемирной паутины, on fleek – стильный, привлекательный, refugee – беженец… Collins English Dictionary назвал Словом 2015 года глагол to binge-watch – «запойно просматривать телепрограммы». Но самым авторитетным по традиции считается мнение составителей Оксфордского словаря.

На прошлой неделе они сделали свой выбор. Правда, Словом года оказалось вовсе и не слово, а… эмодзи «Лицо со слезами радости» – . Эмодзи (заимствование из японского) – цифровое изображение, картинка, которая используется в электронных средствах связи для выражения эмоции. Эмодзи, эмотиконы, смайлики хорошо известны тем, кто общается в Сети, т. е. практически абсолютному большинству людей. Они вошли в нашу письменную речь, которая в последнее время подверглась и трансформации, и модернизации.

Как украсить общение в Сети, сделать его живым, разнообразным, описать свои чувства? Словами – не получается: долго стучать, да и для мозгов нагрузка, чатятся ведь не только поэты и писатели. Использовать в набранном на компьютере тексте двоеточие и следующую за ним закрывающую скобку для обозначения улыбки начинали еще в 80-е. Сейчас смайлики-знаки и смайлики-картинки пробрались даже в деловую переписку. Их сотни, народ подошел к делу создания эмотиконов творчески, с душой. Некоторые знаковые комбинации прочтут только «узкие специалисты»: %0 – сбить с толку, =X= – рукопожатие, (-_-v) – сконфуженность. А вот с картинками никаких проблем! Вот он – язык, понятный всем без перевода.

В 2015-м эмодзи – на пике популярности, из переписки молодежи они перебрались даже в блоги официальных лиц (к Хиллари Клинтон, например) и теперь получили не только официальное признание, но и новый статус. Выбрав идеограмму Словом года, британские филологи признали воздействие интернет-культуры и зафиксировали важную тенденцию – использовать вместо слов картинки.

Конечно, вербальная коммуникация свои позиции не сдает, но вот о ее качестве можно спорить: о лексическом запасе индивида, умении создавать, транслировать и осмысливать тексты. Кстати, в разных языках ежегодно появляются сотни неологизмов, но «приживается» в речи менее одного процента. Эмодзи же, обрушившись, как девятый вал, адаптировались быстро и глобально. Замена «писем путешественника» фотоотчетами тоже в этом ряду. Вместо сотни слов – сотня фотографий. Чем не равноценный обмен? Коммуникатировали же очень-очень древние люди посредством наскальных изображений. Да, студия Sony Pictures Animation планирует снять мультипликационный фильм о смайликах.

Посмотрите на эмодзи-победителя – он оптимист, улыбается, буквально плачет от счастья. В принципе, хороший выбор. «Мы часто повторяем, что о человеке судят по его делам, но забываем иногда, что слово – тоже поступок. Речь человека – зеркало его самого», – писал великий Лев Толстой. Информационные возможности идеограмм все-таки ограничены, и в будущем году в популярной акции слово возьмет свое. Интересно, каким оно будет?..