В южных районах Западно-Казахстанской области сложилась критическая ситуация: фермерам нечем кормить и поить скот.Если месяц назад западноказахстанские животноводы помогали кормами коллегам из Мангистауской области, то сегодня фермеры южных районов сами бьют тревогу. В Казталовском и Жангалинском районах объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом руководители крестьянских хозяйств Жангалинского, Акжаикского, Бокейординского районов заявили на площадке региональной палаты предпринимателей.– Лиманы не заполняются водой уже четыре года. Сейчас жара в тени стоит под сорок. Все, что осталось, пересыхает. Сено хозяйствам и населению приходится покупать в других районах с доставкой в 300–400 километров в один конец. Фермеры теряют скот, который застревает в густой жиже болот, оставшейся на месте водопоев, – говорит председатель областной Ассоциации фермеров Серик Жарылгапов. – В этом году закуплен еще не весь объем воды, а из-за слабого потока каналы заросли камышом, что также сдерживает пропуск живительной влаги. Из-за низкой заполняемости водохранилища также зарастают. В лучшие годы они были полноводными, сейчас воды в них лишь на треть. В западной части района вода в колодцах соленая. Поэтому скот перегоняется в южную часть, в пески, где подземные воды пресные. Кроме того, делить корма домашней скотине приходится с расплодившейся сайгой.Водообеспечение Жангалинского района идет по двум направлениям – в реки Большой и Малый Узени поступает вода, закупленная в РФ, и из трансграничного Урала по Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системе, одной из крупнейших в республике.Как считают животноводы, средства на покупку воды следовало бы выделять заранее, причем сумму необходимо увеличивать. Не будет воды, район останется под песком. Есть животноводческие точки, где дом стоит, а вокруг одни барханы.– Проблему нужно решать на областном и республиканском уровнях, – считает Серик Жарылгапов. – Создана рабочая комиссия. Нужно провести осмотр русел рек Караузень и Сарыузень, определить, где вода уходит в степь, где камышом заросло. Кроме того, решить вопрос по переброске кормов из других районов. Если население, фермеры начнут резать скот да перебираться в город, это уже будет проблема социального плана и продовольственной безопасности.По словам заместителя акима Жангалинского района Аскара Мукамбетжанова, в районе объявлен режим ЧС.– В целом по району 530 хозяйств и население содержат около 81 тысячи голов КРС, 180 тысяч голов МРС, 31 тысячи лошадей и около 600 верблюдов. Сложное положение с кормами и водой наблюдается не первый год, – говорит замакима. – В прошлом году организовали подвоз сена по 7 000 тенге за рулон. В этом цена поднялась до 8 000 тенге. Закупают корма и фермеры, и население в Каратобинском, Таскалинском, Сырымском районах. Сейчас заготовлено 40 процентов от плана, сенокос завершится в сентябре, но своими силами и только на своем сене плановую заготовку район не осуществит.В районном акимате подтвердили, что воды не хватает и населению. Три дня работала спецтехника, чтобы расчистить канал для подачи воды жителям села Бирлик.Недавно ситуация с поддержкой фермеров обсуждалась на совещании, организованном областным управлением сельского хозяйства при участии специалистов управления земельных отношений и областного филиала РГП «Казводхоз». Исходя из сложившейся ситуации, животноводы поднимали вопросы необходимости выделения субсидий на удешевление стоимости затрат на корма маточного поголовья, а также пролонгации кредитов.– 13 июля правила субсидирования покупки кормов изменились, – прокомментировал итоги встречи заместитель начальника областного управления сельского хозяйства Саткан Умурзаков. – Теперь местный исполнительный орган сам разрабатывает критерии и утверждает нормативы по данному направлению. Сейчас эти критерии мы отрабатываем совместно с научными институтами. Думаю, до 10 сентября завершим работу. Далее необходимо будет утвердить нормативы и критерии субсидирования, после чего в управление экономики и бюджетного планирования поступит бюджетная заявка. Что касается пролонгации кредитов, мы направили запрос в акимат Жангалинского района с просьбой предоставить до 25 августа информацию по числу заемщиков и суммам кредитов. Далее подготовим письмо в Минсельхоз и НУХ «Байтерек», которые должны этот вопрос отработать с финансовыми институтами.Как отметил главный гидротехник ЗКФ РГП «Казводхоз» Шынболат Ермагамбетов, паводок на трансграничных реках в этом году, как и последние два года, был исключительно маловодным. Уровень воды на гидропосту Урал – Уральск составил 12 см. Если в средние по водности годы в Урало-Кушумскую оросительно-обводнительную систему в меженный период поступало по 10–12 кубометров воды в секунду как минимум, то сейчас – лишь около кубометра. Заполнение водохранилищ в настоящее время составляет 35% от проектного объема. В этом году по рекам Малый и Большой Узени паводка также не было.Ежегодно из республиканского бюджета выделяется 1 млрд 964 млн тенге на возмещение затрат по машинной подаче воды в реки Большой и Малый Узени, а также в Жанибекскую обводнительную систему. Но меняется курс рубля к тенге, а также тариф на воду, поэтому объемы воды с каждым годом все меньше. В этом году решили выделить дополнительные средства, но запоздали. Если бы договоры по подаче воды из РФ в реки Большой и Малый Узени подписали в начале года с учетом того, что дополнительные средства были выделены только 24 июня 2021 года, ситуация была бы другой. На сегодня выделено 4 млрд 164 млн тенге на покупку 145,5 млн кубометров воды. Из них 120,5 млн пойдет по рекам Большой и Малый Узени, 25 млн кубов – по Жанибекской оросительно-обводнительной системе.20 августа специалисты Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» направили в областной маслихат свои предложения к проекту «Программа управления водными ресурсами ЗКО». Их реализация позволит снизить водную зависимость.– Для гарантированного водообеспечения населенных пунктов, расположенных в бассейне реки Большой Узень, принято решение о межбассейновой переброске воды, – говорит Шынболат Ермагамбетов. – Для достижения этой цели необходимо завершить ряд проектов. Это IV этап реконструкции Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в реку Большой Узень в районе села Акпатер Казталовского района.Проектом реконструкции предусматривается механический забор воды с помощью проектируемой плавучей насосной станции для обеспечения добора воды в том случае, если самотечное русло не обеспечит пропуск утвержденных объемов и лимитов водозабора из Урала на соответствующий период из-за раннего спада уровня паводковых вод. В текущем году за счет республиканского бюджета начата реализация проекта. Для накопления паводковой воды в трансграничной реке Большой Узень, а также для заполнения водохранилища Рыбный Сакрыл и межбассейновой переброски уральской воды в меженный период через Кирово-Чижинский магистральный канал необходимо построить Жалпакталское водохранилище ориентировочным объемом 28 млн кубометров. На технико-экономическое обоснование по этому проекту в июле прошлого года получено положительное заключение государственной экспертизы.Для разработки ПСД необходимо 38,4 млн тенге. Ориентировочная стоимость строительства объекта составит 2,432 млрд тенге. В случае осуществления задуманного появится возможность гарантированно обеспечить водой более 12 тыс. человек, увеличить территорию лиманного орошения на площади 12 тыс. га, а значит, повысить урожайность грубых кормов для животноводства.Требуют реконструкции Кировское водохранилище и водозаборное сооружение магистральных каналов (Первомайского, Бударинского и Кирово-Ижинского). Кировское водохранилище подпирает головной водозабор системы. За период эксплуатации, превышающий 50-летний рубеж, водохранилище заилилось, низкая его глубина спровоцировала рост водорослей и камыша, которые покрыли уже 30% водной глади. По этой причине в систему не может зайти проектный расход 125 м³⁄сек воды даже в средние по водности годы.Осуществление данного проекта обеспечит безопасные условия для гарантированного и перспективного социально-экономического развития населения в бассейне Урала. Кировское – первое в каскаде до Камыш-Самарских озер, ниже расположены Битикское, Донгелекское и Пятимарское водохранилища.Проект реконструкции Кировского водохранилища разработан, в мае прошлого года получено положительное заключение. Общая сметная стоимость работ в прогнозируемых ценах 2021 года – 2 575,018 млн тенге, в том числе СМР – 2 102,882 млн тенге. Необходима механизированная очистка протоки Чаган и Кушумского магистрального канала. Орошение и обводнение Урало-Кушумского массива осуществляется за счет уральских вод, поступающих самотеком в протоку Чаган и Кушумский канал. Водный режим протоки, длина которой составляет 46,8 км, в последние годы не всегда обеспечивает водой Урало-Кушумскую систему. Это связано не только с колебанием водности Урала, но и с наличием затонувших стволов деревьев, пней и коряг, разрушенных старых мостов, заилением русла. Наносы ограничивают пропускную способность русла и поступление воды из Урала. В связи с чем ЗКФ РГП «Казводхоз» заключил договор с ТОО «Корпорация «Асыл-Строй» на разработку ПСД «Механизированная очистка протоки Чаган и Кушумского магистрального канала». В ноябре ПСД должна быть готова. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ – 2,5 млрд тенге.Как считают в ЗКФ РГП «Казводхоз», экономически рациональным решением стало бы приобретение земснаряда. Его применение является единственным способом для очистки протоки Чаган и малых рек от ила и донных отложений.Фермеры надеются, что уже на этой неделе в рамках рабочей комиссии во главе с акимом области будут выработаны меры, направленные на урегулирование ситуации. Но для системного решения вопроса понадобится время и миллиарды тенге.