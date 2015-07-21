Нет выше звания

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Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область
Разными путями приходят люди к своему призванию. Расхожая фраза, но ведь абсолютно верная, оттого и закрепилась.
Кайрат – слесарь-сборщик петропавловского машиностроительного завода «КАЗТЕХМАШ». За его плечами шесть лет службы по контракту в пограничных войсках. После демобилизации вполне мог бы устроиться на место, считающееся в наше время престижным: дипломы экономиста и специалиста налогового дела такую возможность прямо предопределяли. Но вот тут впору задуматься: а что мы вообще имеем в виду под понятиями престижа, положения в обществе?
Прежде, помнится, редкий день проходил без льющейся из репродукторов песни Бернеса: «Нет на свете выше звания, чем рабочий человек». Еще о моряках пели, строителях, высотниках, фильмы о них снимали, формируя у молодежи представление о предназначении поколения, героях. Новая эпоха вслед за песней «Бухгалтер» вывела на экраны череду сериалов о так называемом «среднем классе» с одним и тем же, по сути, сюжетом о материальном достатке как мериле личности. Так что в вуз Бегайлинов поступал под влиянием общей атмосферы, да вчерашний школьник обычно и не имеет иных ориентиров.
Нет, ни слова плохого о тех специальностях не скажем, всякий труд нужен обществу: даже если большинство мечтало стать космонавтами, кто-то ведь и в управдомы должен был идти. Тот же клерк может быть вполне удовлетворен занятым местом под солнцем. Если в его натуре административная жилка преобладает. Но в том-то и суть, что Кайрат сызмальства тянулся к металлу, любил, говорит, «гайки крутить», – машину свою, во всяком случае, никогда на станцию технического обслуживания не загонял, все сам. И таких, оказывается, вокруг предостаточно: когда ТОО «Машиностроительный завод «КАЗТЕХМАШ» потребовались рабочие кадры, на восемь мест претендовало сразу 250 петропавловцев.
Кайрат доказал свой профессионализм. Прошел стажировку в Польше (ПМЗК – совместный международный проект). Мы встретились с ним в день проведения телемоста, когда учредители представляли Главе государства новое предприятие, не имеющее аналогов в Казахстане. К тому моменту Кайрат уже мог с гордостью указать на ряды косилок, подборщиков и другой сельскохозяйственной техники вплоть до только что сошедшего с конвейера первого комбайна отечественной сборки: вот ко всему этому я приложил руку. Результаты его труда зримы, вещественны, будут надежно служить людям. И платят за них вполне достаточно, чтоб человек чувствовал себя настоящим мужчиной рядом с женой и маленькой дочкой.
Он нашел свое место в жизни. Говорят, счастье – это когда утром ты с удовольствием идешь на работу, а вечером с удовольствием возвращаешься домой. Еще одна расхожая фраза – и тоже абсолютно верная.

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