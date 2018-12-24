В мире
Нетаньяху пожаловался на троллинг со стороны Эрдогана
Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху назвал президента Турции Тайипа Эрдогана "антисемитским диктатором", который "одержим Израилем", в ответ обвинения в проведении политики "государственного террора" против палестинцев, сообщает Ria.ru.

Оба лидера регулярно вступают в заочную пикировку, поводами для которой обычно становится очередное обострение палестино-израильского конфликта.

"Я подвергаюсь ежедневному троллингу со стороны антисемитского диктатора Эрдогана. Он одержим Израилем", – цитирует премьер-министра его канцелярия.

На воскресном митинге в Стамбуле Эрдоган заявил, что Нетаньяху "сеет зло, занимаясь государственным террором", и призвал Израиль к ответу за "злодеяния, преступления против человечности, кровопролитие и разрушения". Выступлению предшествовали новые столкновения на границах сектора Газа, где от огня израильских военных погибли четверо палестинцев.

"Он (Эрдоган - ред.) знает, что из себя представляют моральная армия и подлинная демократия в противовес армии, которая убивает женщин и детей в курдских деревнях, и государству, которое, к моему прискорбию, с каждым днем приобретает все больше черт диктатуры", – ответил Нетаньяху своему оппоненту.


Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 июля
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Два новых праздника появятся в Казахстане
Дворец на разграбление
К архитектуре интеллектуального архива
Во сколько обойдется сбор ребенка в школу в этом году
В Алматы состоялся закрытый показ фильма Дениса Тена «Слепая любовь»
Корень "сахарных" проблем Казахстана
Стрельба в Есике: один из пострадавших скончался
Касым-Жомарт Токаев совершил умру
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 июля
Урал бьет тревогу
Президент Казахстана и Наследный принц Саудовской Аравии провели переговоры
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Конституционный суд: риски и ожидания
Закон Республики Казахстан
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле

Читайте также

В мире
Историческую резолюцию об окружающей среде приняла Генассам…
В мире
Умерла Пифия из фильма "Матрица"
Здравоохранение , В мире
Оспа обезьян: кому ВОЗ рекомендовала привиться
В мире
Широко открытые Игры

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]