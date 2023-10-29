Нетаньяху: "Война будет долгой и трудной"

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Вахитов Елдос
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Аббас призвал провести саммит Лиги арабских стран, передает Kazpravda.kz

Фото: Getty images

Израильские сухопутные войска ведут боевые действия в секторе Газа. Чиновники от ХАМАС обновили данные о жертвах. Министр связи Израиля пообещал бороться с планами Илона Маска предоставить спутниковую связь Starlink международным НПО в палестинском анклаве, сообщает Euronews.com.

Глава палестинской администрации Махмуд Аббас призывает к созыву экстренного саммита Лиги арабских стран, чтобы "остановить жестокую агрессию" Израиля и "сделать всё возможное, чтобы наш народ смог остаться на своей земле".

Выступление в Рамаллахе последовало за заявлениями руководства Израиля о начале "второго этапа" войны с ХАМАС.

"Война будет долгой и трудной", – заявил Биньямин Нетаньяху, сравнив нынешнюю эскалацию конфликта с борьбой за независимость еврейского государства. Как утверждают израильские власти, страна ставит перед собой две основные цели – полностью разгромить ХАМАС и вернуть заложников, захваченных во время атаки 7 октября.

Армия обороны Израиля продолжила наземные операции в палестинском анклаве. ЦАХАЛ заявил, что рассматривает Газу и прилегающие к городу районы как "поле боля". При этом официальные лица в Израиле по-прежнему избегают такие термины, как "полномасштабное наступление". Действия сухопутных подразделений сопровождаются резко возросшей интенсивностью авиационных и артиллерийских ударов.

Минздрав в Газе, подконтрольный ХАМАС, объявил о том, что число погибших превысило 8000 человек.

Израильские военные вновь призвали жителей севера сектора переместиться на юг, "где они смогут получить воду, продовольствие и медикаменты", добавив, что  "гуманитарные усилия, возглавляемые Египтом и США, будут активизированы в воскресенье".

На фоне сообщений о массированных обстрелах ряд организаций, таких как Палестинский Красный Полумесяц, Всемирная организация здравоохранения, "Врачи без границ" и Amnesty International, заявили о потере связи с сектором Газа.

Илон Маск пообещал предоставить "международно признанным" гуманитарным организациям спутниковую связь Starlink, вызвав шквал критики в Израиле. Министр связи страны Шломо Кархи написал на платформе X, бывшем Twitter, что "ХАМАС будет использовать связь для террористической деятельности, и Маск это знает", добавив, что его ведомство отключит сервис.

Как сообщила в ночь на воскресенье организация Netblocks, занимающаяся мониторингом сети, в секторе Газа "восстанавливается" подключение к Интернету и доступ к мобильной связи.

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