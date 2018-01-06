Нетрезвый полицейский совершил ДТП в Костанае

Закон и Порядок
фото с сайта alau.kz
В Костанае произошло ДТП с участием нетрезвого сотрудника полиции, сообщает Alau.kz.

По информации портала, 4 января около часа ночи по улице Гоголя произошло ДТП с участием двух автомашин Lifan и ВАЗ-2115. На место происшествия выехали сотрудники дорожно-патрульной полиции.

Установлено, что 26-летний водитель, управляя автомашиной марки ВАЗ-2115 и следуя по улице Гоголя в сторону улицы Баймагамбетова, не соблюдая дистанцию с впереди идущим транспортным средством, совершил столкновение с автомобилем Lifan. Пострадавших нет.

"По итогам проведенных экспертиз установлено, что водитель Lifan трезв, водитель ВАЗ был в состоянии опьянения. 26-летний водитель автомашины ВАЗ-2115 является сотрудником полиции", – сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

В настоящее время в отношении водителя составлен административный протокол по ст. 608 ч. 3 КоАП РК и проводится служебное расследование.

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