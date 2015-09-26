Неуемная Дидар Свежий выпуск 505 Михаил ТЁ, Жамбылская область

Некоторые предприниматели в сельской местности не желают развивать свое дело прежде всего из-за недостатка знаний ведения бизнеса. Жительница села Кулан Дидар Бидайшиева, занимающаяся выпечкой хлебобулочных изделий, явно не из их числа. Активная и любознательная, она постоянно ищет возможность расширить свой бизнес путем улучшения сервиса, увеличения ассортимента и повышения качества выпускаемой ею продукции. И при этом руководительница крестьянского хозяйства всегда открыта к получению новых знаний.

В прошлом году Д. Бидайшиева впервые обратилась за помощью к консультантам в районный филиал Палаты предпринимателей Жамбылской области и открытый при нем Центр поддержки предпринимателей (ЦПП). Тогда у нее была современная действующая пекарня. Бизнесвумен захотела построить морозильную камеру на 100 тонн. Сотрудники центра оказали ей помощь в разработке бизнес-плана, получении кредита по государственной программе «Дорожная карта-2020» на 28 млн тенге и субсидировании.

– Наши консультанты помогли составить и направить заявление Дидар Бидайшиевой в Фонд развития предпринимательства «Даму», в результате чего в рамках компонента «Обучение топ-менеджмента малого и среднего предпринимательства» она прошла специальное обучение на базе Назарбаев Университета, – рассказывает директор Рыскуловского районного филиала Палаты предпринимателей Жамбылской области Рысбек Кабылбеков.

Позже сельская предпринимательница снова обратилась в ЦПП – ей хотелось привнести что-то новое в работу своей пекарни. Тогда консультанты предложили ей принять участие в проекте «Старшие сеньоры», реализуемом в рамках госпрограммы «Дорожная карта-2020». Дидар с радостью согласилась и подала заявку на привлечение иностранного специалиста. В результате ей в помощь на две недели прибыл эксперт из Нидерландов Тео ван дер Хам. Гость дал бизнесвумен дельные советы ведения кондитерского бизнеса, а также поделился с ней своими профессиональными секретами и голландскими рецептами выпечки.



