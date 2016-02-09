​Неугомонный дух спектакля

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Валерий ВЕДЕНКО, Костанай

На постсоветском пространстве имя автора не очень известно, хотя на Западе он весьма популярен. Его достаточно активно начали ставить в России буквально в последние годы, и некоторые премьеры, если посмотреть по афишам Интернета, фактически совпадают с костанайской. О причинах остается догадываться, учитывая, что Коуард, хотя и слыл активным атеистом, но много работал с гением мистического кино Хичкоком. Та же пьеса «Неугомонный дух» запросто могла повергнуть в ступор советских критиков, воспитанных на социалистическом реализме, и вряд ли устраивала театральные разрешительные инстанции.

В Костанае программка спектакля характеризует его жанр как иронический триллер – наверное, первый во всей истории театра. Режиссер-постановщик – главный режиссер театра Александр Лиопа, в главных ролях выступили Евгений Сотников, Юлия Кудряшова, Наталья Дедюх.

Сюжет разворачивается вокруг фантасмагорической борьбы двух жен за одного мужа: одна жена – нынешняя, а другая – не просто бывшая, а вообще дух предыдущей умершей, случайно вызванный во время спиритического сеанса. Если живую жену даже мертвая невидимая и неслышимая соперница пугает и выводит из себя, то муж совсем не против «сожительствовать» с духом. Разве что его не устраивает намерение мертвой сделать и его духом, чтобы оказаться с ним вместе в потустороннем мире. Он узнает об учиненном бывшей супругой опасном повреждении семейного автомобиля, но не успевает ничего предпринять, кроме как вернуть бывшую на небо, и получает сообщение, что его нынешняя жена погибла за рулем…

По ходу спектакля несколько утомляют затяжные диалоги с обилием «женской логики», но постепенно само развитие сюжета затягивает. Если бы меня попросили одним словом охарактеризовать достоинство постановки, я бы ответил так: она интересна. Когда вы смотрите ТВ, то часто переключаетесь с одного фильма на другой, потому что по нескольким кадрам уже догадываетесь, что будет дальше: используются шаблонные, многократно повторенные схемы. Влюбились, поженились, изменил(а), выясняют отношения… Скучища. И чем истеричнее «накал страстей» – тем скучнее.

«Неугомонный дух» не такой. Ничего подобного вспомнить не могу ни до него, ни после. Новизна художественной информации, к тому же явно заставляющей еще раз задуматься не столько о мистике, сколько о таких жизненно важных вещах, как взаимоотношения мужчины и женщины, людей вообще – согласитесь, вполне достаточный повод, чтобы посмотреть спектакль.

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