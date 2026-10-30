Neuralink тестирует новые способы общения с помощью мозговых имплантатов

Айман Аманжолова
корреспондент

Новые функции были продемонстрированы с участием одного из добровольцев клинического исследования VOICE. Его цель - помочь восстановить способность общаться людям, утратившим возможность говорить, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, продемонстрировала новые возможности своей технологии, предназначенной для помощи людям с тяжелыми нарушениями речи. Среди них - телефонные звонки с использованием мозговых сигналов, управление ИИ-агентом Grok посредством мысленно произнесенных команд и общение без необходимости вручную активировать систему распознавания речи.

Кроме того, компания испытала функцию нейроуправляемого ввода текста в приложениях для iPhone. Она позволяет пользователям набирать текст без обычной клавиатуры.

Все эти разработки относятся к экспериментальной технологии нейрокомпьютерного интерфейса (BCI), которая преобразует нейронные сигналы, связанные с намерением человека заговорить, в слова.

Новые функции были продемонстрированы с участием одного из добровольцев клинического исследования VOICE. Его цель — помочь восстановить способность общаться людям, утратившим возможность говорить.

Одна из новых функций позволяет запускать ИИ-агента Grok, мысленно произнеся фразу «Привет, Neuralink», а затем сформулировав команду. После этого агент самостоятельно выполняет поставленную задачу на компьютере. В Neuralink назвали эту интеграцию ранней демонстрацией того, как нейрокомпьютерные интерфейсы могут обеспечить более непосредственное взаимодействие с системами на основе искусственного интеллекта.

Компания также разработала систему нейронного распознавания речевой активности, которая автоматически определяет, когда участник исследования намеревается заговорить.

Раньше пользователям приходилось нажимать кнопку, чтобы запускать и останавливать запись нейронной активности для последующего декодирования речи. Новая система самостоятельно распознает попытку заговорить и автоматически начинает или прекращает процесс преобразования сигналов в слова. Это может сократить необходимость использования физических органов управления и облегчить общение людям с серьезными двигательными ограничениями. Кроме того, Neuralink представила визуализацию нейронной активности в реальном времени. Она показывает интенсивность и распределение сигналов, регистрируемых имплантом. С помощью этих визуализаций участники могут экспериментировать с различными вариантами мысленного произнесения слов и определять, какие из них вызывают более выраженную нейронную активность. В перспективе это может помочь повысить точность декодирования речи.

Еще одна разработка позволяет передавать речь, сформированную нейрокомпьютерным интерфейсом, непосредственно в телефонные звонки на iPhone. Вместо использования отдельного приложения для общения система направляет синтезированную речь в аудиопоток микрофона телефона. Благодаря этому собеседник слышит голос, сформированный устройством.

Во время испытаний участник исследования воспользовался этой технологией, чтобы поговорить по телефону с женой. В Neuralink отметили, что их отношения когда-то начались именно с телефонных разговоров, поэтому эта демонстрация имела для пары особое значение.

Компания также разработала интеграцию с клавиатурой iOS, позволяющую вводить текст в различных приложениях непосредственно с помощью нейронных сигналов. Эта функция призвана облегчить набор текста людям с такими заболеваниями, как боковой амиотрофический склероз (БАС), которым бывает трудно пользоваться обычной клавиатурой или системами голосового ввода.

Кроме того, Neuralink испытала усовершенствования мобильного приложения Bloom, предназначенного для работы с нейрокомпьютерными интерфейсами, преобразующими мысленную речь в текст. В их числе — более быстрая система редактирования, позволяющая исправлять ошибки распознавания, а также функция на экране блокировки, благодаря которой пользователь может начать общение, не разблокируя телефон.

Эти усовершенствования были разработаны в ходе 72-часового инженерного марафона, который проходил дома у участника исследования VOICE. Инженеры работали непосредственно с ним и его женой.

#США #ИлонМаск #мозг #Neuralink

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