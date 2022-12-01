Неуслышанное пророчество

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Флора Левина

В Семее в литературно-мемориальном музее Достоевского проходит выставка, посвященная 150-летию романа «Бесы».

Этот роман – один из самых сложных в творческом наследии классика. Удивительно, что книга, написанная во времена цилиндров и тростей, оказалась актуальной и для эпохи кожаных курток. Писатель сумел предвидеть и ужаснуться одной из самых болезненных проблем ХХ и ХХI веков – это экстремизм и соблазн революций, попытки раскачивать общество и толкать его к беспорядкам, игры с жизнями людей, часть из которых становится жертвами, а часть попадает под влияние тех, для кого человек – разменная монета.

Не случайно первый экспонат выставки – старинные часы, ход которых остановлен, так как человечество до сих пор не может сдвинуть «стрелки истории», и то в одной, то в другой стране раз за разом повторяется «бесовский сюжет». Достоевский начинал писать «Бесы» как политический памфлет, но в результате получился один из самых сильных его романов, где политический триллер соединился с философской трагедией.

В губернский город, где разворачиваются события, одновременно возвращаются из-за границы «те самые бесы» – красавец Николай Ставрогин и сын его домашнего учителя Петруша Верховенский. После их приезда как ком начинают нарастать драматические события – плетутся политические интриги, расползаются слухи, разгораются скандалы, провоцируются поджоги, организовываются убийства… В основу романа положена реальная история нигилиста Нечаева, организовавшего подпольные группы и убийство студента. Современники не поняли замысла Достоевского, обвинив его в том, что масштабное произведение он создал, опираясь на единичный и нехарактерный частный случай.

Но не прошло и полвека, как разразилась революция 1917 года, которую мир воспринял как воплощение романа Достоевского. И в 1918-м наркому просвещения Луначарскому толпа кричала, что большевикам стоит написать на памятнике писателю: «Достоевскому – от благодарных бесов». Стоит ли удивляться, что в советское время этот роман не печатали отдельной книгой, а публиковали лишь в полных собраниях сочинений.

Выставка знакомит с сюжетом и основной идеей «Бесов». Главные экспонаты, конечно – книги. Это первые издания романа 1872, 1873, 1890, 1921 годов. А также дополнительные издания 1922 года, когда впервые были опубликованы рукописи писателя, сохраненные его женой Анной Григорьевной, среди которых оказались не вошедшие в роман главы «Исповедь Ставрогина». В экспозиции есть первое издание этих глав, сделанное Центрархивом, а также мюнхенское издание того же года. Также среди экспонатов – зарубежные издания «Бесов» на шведском, эстонском, грузинском, румынском, японском языках.

Значительную часть выставки составляют иллюстрации к роману. Представлены, в частности, подлинные картины известных художников Ольги Корсаковой и Михаила Ройтера. Так случилось, что немало талантливых живописцев создавали работы по мотивам этого романа, но практически все издания печатаются без иллюстраций. Поэтому музей решил познакомить посетителей и с этой стороной книги-юбиляра. На выставке можно увидеть копии офортов Сары Шор, картин Ильи Глазунова, рисунков Михаила Гавричкова и Юрия Гершковича.

У романа «Бесы» интересная театральная и кинематографическая история. В витринах – билеты на спектакль Московского художественного театра 1913 года, фотографии 1972 года, сделанные во время показа спектакля парижского театра Де ла Виль. В 1959-м известный французский писатель Альбер Камю написал по этому роману Достоевского пьесу «Одержимые». В 70-е годы польский режиссер Анджей Вайда поставил по ней спектакль в «Старом театре» в Кракове. А в 2004-м Вайду пригласили поставить «Бесов» в театре «Современник». На выставке представлены фото­графии репетиций и сцен этого спектакля.

Ну и, конечно, здесь можно увидеть множество старинных предметов, рассказывающих об эпохе написания романа. Это свечные фонари и кузнецовский фарфор, 195-летние бутыли и полуторавековые кирпичи, керосиновые лампы и пресс-папье, и многое другое.

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