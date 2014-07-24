Неустойчивая погода ожидается на большей части Казахстана 24 июля

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Неустойчивая погода ожидается на большей части Казахстана сегодня, 24 июля, сообщает сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер. И лишь на западе, юге и юго-востоке республики погода будет без осадков.

По данным синоптиков, в Костанайской и Восточно-Казахстанской областях ночью местами, днем на большей части территории ожидается усиление ветра до 20 м/с. В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях, днем в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях порывы ветра будут достигать 22–25 м/с. В Восточном Казахстане сегодня также ожидается град.

Днем в Алматинской и Мангистауской областях ожидается сильная жара. На юге, юго-востоке местами на западе, северо-западе и в центре республики сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.