Неустойчивая погода ожидается на большей части Казахстана в среду

На севере, востоке, юго-востоке и в центре Казахстана сохранится неустойчивая погода, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, ожидается туман, днем на востоке возможен град", – указывается в сообщении.

В Карагандинской, днем в Южно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15–20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15–20 м/с, порывы – 25 м/с, днем местами возможен град. В Павлодарской области местами ветер – 15–20 м/с, днем местами возможен град. В Акмолинской области местами ожидается туман, усиление ветра до 15–20 м/с. В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами туман. Днем местами в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара.