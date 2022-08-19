Неустойчивая погода ожидается в выходные в Казахстане

РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 20-22 августа, сообщает Kazpravda.kz.

В ближайшие сутки большая часть Казахстана все еще останется под влиянием атмосферных фронтов, образовавшихся на периферии обширного антициклона. На большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды: пройдут дожди, грозы, в северной половине, востоке республики в ночные часы на поверхности почвы сохраняются заморозки 2°С, ожидаются туманы. В западной половине страны сохранится погода без осадков. В этих регионах солнечные лучи постепенно прогреют воздух, ожидается небольшое повышение температуры воздуха.

Незначительное потепление воздуха: на западе ночью от +12+22 до +15+25°С, днем от +27+35 до +30+38°С, основной фон температуры воздуха на севере, северо-западе, востоке, в центре республики ночью +1+10°С, днем +13+23, на юге страны ночью +8+18, днем небольшое повышение от +20+28 до +23+30°С, на юго-востоке ночью основной фон температуры воздуха +5+13, днем колебание от +17+25, до +13+23°С.