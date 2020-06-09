Общество
Неустойчивая погода с дождями и усилением ветра ожидается в Казахстане
Неустойчивая погода с дождями и усилением ветра ожидается в Казахстане 9 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".   

"С высотным циклоном и прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды – местами пройдут дожди с грозами. Лишь юго-запад и северо-запад страны будут находиться в поле повышенного давления, где ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняется усиление ветра, на юге и юго-западе – с пыльной бурей", – говорится в сообщении.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской, Кызылординской областях – с пыльной бурей.

В Атырауской области днем ожидается усиление ветра 18 м/с. В Мангистауской области местами ожидается пыльная буря.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается град.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской, Алматинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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