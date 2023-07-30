Неустойчивую погоду в Казахстане 30 июля обещают синоптики
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С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
На западе страны ожидаются пыльные бури. Лишь на юге сохраняется погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра.
Днем в Алматинской, Кызылординской, Мангыстауской, Актюбинской, Жетысуской, Улытайской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара 35-42°С.
Днем на юге Актюбинской области сохраняется очень сильная жара 42°С.
На большей части Казахстана ожидается чрезвычайная пожарная опасность.