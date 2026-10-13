Невероятная атмосфера и яркое зрелище

Кубок стал фишкой большого яркого этнофестиваля «Шығыс Салбұрыны» в Уланском районе. Празднику уже шесть лет. В свое время его предложили как способ раскрутить в живописном уголке региона круглогодичный туризм. Здесь много озер, красивые горы с сосновым лесом. Поток отдыхающих идет все лето, у сельских жителей много работы, выше доходы. Однако с завершением теплого сезона здесь наступает затишье.

Энтузиасты казахской этники Маркс Нажитбан и его супруга Шакерман Ошан ухватились за идею подогреть интерес к району атмосферным осенним праздником национальной культуры. Глава семьи – мастер на все руки. Он владеет кузнечным ремеслом, секретами поделок из кожи и дерева, а еще он знаток охоты с беркутами! Его супруга – настоя­щая энциклопедия в тонкостях казахских обрядов, правильного убранства юрты и дастархана.

В 2021 году в окрестностях села Бозанбай возле горы Бүркіт төбе вырос первый юрточный городок, женщины приготовили баурсаки, плов, чай. Соревновались тринадцать беркутчи из Уланского и Урджарского районов. Собрались сотни зрителей.

В 2022-м подготовку фестиваля провели с профессиональным промоушеном. Через соцсети и СМИ создали ореол романтики: приоткрыли моменты работы охотников с пернатыми питомцами, показали слаженную мужскую работу по установке белых юрт, завлекли видом казанов с баурсаками и пиал с горячим чаем… На фестиваль тогда съехались охотники со всей страны. В 2023-м «Шығыс Салбұрыны» уже уверенно вошел в календарь главных культурных событий региона, стал брендом района.

В этом году в открытом Кубке Азии как части этнопраздника приняли участие 176 беркутчи и 52 охотника с тазы из Казахстана, Турции, России, Китая, Венгрии, Испании, Грузии, Монголии, Кыргызстана и Узбекистана. Зрителями стали больше 15 тыс. человек со всех уголков страны и из-за рубежа – на треть больше, чем в 2025-м!

В окрестностях Бозанбая вырос благоустроенный этнокомплекс «Бүркіт төбе» с электричеством, водоснабжением, связью, Интернетом, фотозонами, туа­летами, контейнерами для мусора. Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева даже установил digital-юрту как пример возможностей цифровых решений в сохранении культурного наследия. Как отметил в ходе открытия фестиваля заместитель акима Восточно-Казахстанской области Дархан Сапанов, первый открытый Кубок Азии призван популяризировать наследие и традиции казахского народа.

– Глава государства не раз заяв­лял о важности сохранения национальных культурных ценностей, – подчеркнул он. – Этнические праздники помогают передавать традиции молодежи.

В первый день соревнований состоялись отборочные этапы среди беркутчи и кусбеги. Ловчие птицы по команде взмывали в небо и возвращались на руку, демонстрировали выучку. За эпичными кадрами в свою очередь охотились тысячи фото- и видеообъективов. С высоты зрелище фиксировали дроны.

По словам охотника из Монголии Бакканата Зайникейулы, у казахов считалось, что там, где беркут, нет места злым духам. Сам представитель Монголии у себя на родине знакомит иност­ранных туристов еще и с лирическими казахскими песнями. Ученый из Турции Недим Мутлу Кызылбуга приехал в Восточный Казахстан ради нового материа­ла для своего исследования по традиционному искусству беркутчи. Первая книга «Қазақтың құсбегілік өнері», которая вышла в прошлом году, сразу завоевала успех.

Что касается участников состязания, то негласной чем­пион­кой зрительских симпатий стала 16-летняя Айзере Маркскызы со своей птицей Акмоншак. Для девушки Кубок Азии – это уже третьи меж­дународные соревнования. А с первым пернатым питомцем она начала заниматься, когда ей было восемь лет.

– В Казахстане есть девушки, которые увлекаются искусством охоты с ловчими птицами, – рассказывает юная участница. – Я мечтаю о том, чтобы создать сообщество и провести в стране женский турнир. Мне кажется, это подогреет интерес молодежи к народным традициям.

В финале лучшие «небесные молнии» охотились на «дичь» – механические подвижные игрушки, замаскированные в меховые шубки. По итогам двух дней соревнований лучшими среди беркутчи стали Серикболсын Жалгасулы (Жамбылская область), Ерасыл Серикбекулы (Астана), а также Бергенбай Тас­танбек (Акмолинская область) и Аяжан Данияркызы (Алматы). Среди кусбеги победителями стали Темирали Толегенулы (Карагандинская область), Бакдаулет Бабажан (Жамбылская область), Ануар Кенес и Ералы Тастанбек (Акмолинская область). Лучшими охотниками с ястребами признаны Заки Махмудхан (Туркестанская область), Берикболсын Бабажан (Жамбылская область), Халифа Алтай Мубарак (ВКО) и Ерасыл Серикбекулы (Астана).

Отличительной чертой Кубка стали соревнования тазы. Призовые места заняли хвостатые питомцы из Усть-Каменогорска, Семея и Тарбагатайского района ВКО.

Двухдневная программа этно­фестиваля включала также соревнования по жамбы ату, теңге ілу, перетягиванию каната, палки, «Толағай», выставки-ярмарки ремесленников, концерты известных исполнителей, фудзону с традиционной казахской кухней. Как заметил гость из Венгрии Бенце Фабош, «Шығыс Салбұрыны» – это намного больше, чем просто соревнование беркутчи. Представителя евро­пейской страны восхитило, например, участие победителей недавних Всемирных игр кочевников, соревновавшихся здесь на равных с жителями аулов.

– Если кто-то стоит перед выбором, куда съездить осенью, рекомендую восточноказахстанский фестиваль охоты с ловчими птицами, – заметил Бенце Фабош. – Здесь невероят­ная атмосфера, адреналин, незабываемое зрелище!

Охота с ловчими птицами – самобытное искусство казахского народа. Проведение первого открытого Кубка Азии стало новой возможностью для популяризации этого наследия на международном уровне и развития туризма.