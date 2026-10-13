Невероятная атмосфера и яркое зрелище

Традиции
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Первый открытый Кубок Азии по национальной охоте с ловчими птицами собрал участников из 10 стран и 15 тысяч зрителей.

фото акимата ВКО

Кубок стал фишкой большого яркого этнофестиваля «Шығыс Салбұрыны» в Уланском районе. Празднику уже шесть лет. В свое время его предложили как способ раскрутить в живописном уголке региона круглогодичный туризм. Здесь много озер, красивые горы с сосновым лесом. Поток отдыхающих идет все лето, у сельских жителей много работы, выше доходы. Однако с завершением теплого сезона здесь наступает затишье.

Энтузиасты казахской этники Маркс Нажитбан и его супруга Шакерман Ошан ухватились за идею подогреть интерес к району атмосферным осенним праздником национальной культуры. Глава семьи – мастер на все руки. Он владеет кузнечным ремеслом, секретами поделок из кожи и дерева, а еще он знаток охоты с беркутами! Его супруга – настоя­щая энциклопедия в тонкостях казахских обрядов, правильного убранства юрты и дастархана.

В 2021 году в окрестностях села Бозанбай возле горы Бүркіт төбе вырос первый юрточный городок, женщины приготовили баурсаки, плов, чай. Соревновались тринадцать беркутчи из Уланского и Урджарского районов. Собрались сотни зрителей.

В 2022-м подготовку фестиваля провели с профессиональным промоушеном. Через соцсети и СМИ создали ореол романтики: приоткрыли моменты работы охотников с пернатыми питомцами, показали слаженную мужскую работу по установке белых юрт, завлекли видом казанов с баурсаками и пиал с горячим чаем… На фестиваль тогда съехались охотники со всей страны. В 2023-м «Шығыс Салбұрыны» уже уверенно вошел в календарь главных культурных событий региона, стал брендом района.

В этом году в открытом Кубке Азии как части этнопраздника приняли участие 176 беркутчи и 52 охотника с тазы из Казахстана, Турции, России, Китая, Венгрии, Испании, Грузии, Монголии, Кыргызстана и Узбекистана. Зрителями стали больше 15 тыс. человек со всех уголков страны и из-за рубежа – на треть больше, чем в 2025-м!

В окрестностях Бозанбая вырос благоустроенный этнокомплекс «Бүркіт төбе» с электричеством, водоснабжением, связью, Интернетом, фотозонами, туа­летами, контейнерами для мусора. Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева даже установил digital-юрту как пример возможностей цифровых решений в сохранении культурного наследия. Как отметил в ходе открытия фестиваля заместитель акима Восточно-Казахстанской области Дархан Сапанов, первый открытый Кубок Азии призван популяризировать наследие и традиции казахского народа.

– Глава государства не раз заяв­лял о важности сохранения национальных культурных ценностей, – подчеркнул он. – Этнические праздники помогают передавать традиции молодежи.

В первый день соревнований состоялись отборочные этапы среди беркутчи и кусбеги. Ловчие птицы по команде взмывали в небо и возвращались на руку, демонстрировали выучку. За эпичными кадрами в свою очередь охотились тысячи фото- и видеообъективов. С высоты зрелище фиксировали дроны.

По словам охотника из Монголии Бакканата Зайникейулы, у казахов считалось, что там, где беркут, нет места злым духам. Сам представитель Монголии у себя на родине знакомит иност­ранных туристов еще и с лирическими казахскими песнями. Ученый из Турции Недим Мутлу Кызылбуга приехал в Восточный Казахстан ради нового материа­ла для своего исследования по традиционному искусству беркутчи. Первая книга «Қазақтың құсбегілік өнері», которая вышла в прошлом году, сразу завоевала успех.

Что касается участников состязания, то негласной чем­пион­кой зрительских симпатий стала 16-летняя Айзере Маркскызы со своей птицей Акмоншак. Для девушки Кубок Азии – это уже третьи меж­дународные соревнования. А с первым пернатым питомцем она начала заниматься, когда ей было восемь лет.

– В Казахстане есть девушки, которые увлекаются искусством охоты с ловчими птицами, – рассказывает юная участница. – Я мечтаю о том, чтобы создать сообщество и провести в стране женский турнир. Мне кажется, это подогреет интерес молодежи к народным традициям.

В финале лучшие «небесные молнии» охотились на «дичь» – механические подвижные игрушки, замаскированные в меховые шубки. По итогам двух дней соревнований лучшими среди беркутчи стали Серикболсын Жалгасулы (Жамбылская область), Ерасыл Серикбекулы (Астана), а также Бергенбай Тас­танбек (Акмолинская область) и Аяжан Данияркызы (Алматы). Среди кусбеги победителями стали Темирали Толегенулы (Карагандинская область), Бакдаулет Бабажан (Жамбылская область), Ануар Кенес и Ералы Тастанбек (Акмолинская область). Лучшими охотниками с ястребами признаны Заки Махмудхан (Туркестанская область), Берикболсын Бабажан (Жамбылская область), Халифа Алтай Мубарак (ВКО) и Ерасыл Серикбекулы (Астана).

Отличительной чертой Кубка стали соревнования тазы. Призовые места заняли хвостатые питомцы из Усть-Каменогорска, Семея и Тарбагатайского района ВКО.

Двухдневная программа этно­фестиваля включала также соревнования по жамбы ату, теңге ілу, перетягиванию каната, палки, «Толағай», выставки-ярмарки ремесленников, концерты известных исполнителей, фудзону с традиционной казахской кухней. Как заметил гость из Венгрии Бенце Фабош, «Шығыс Салбұрыны» – это намного больше, чем просто соревнование беркутчи. Представителя евро­пейской страны восхитило, например, участие победителей недавних Всемирных игр кочевников, соревновавшихся здесь на равных с жителями аулов.

– Если кто-то стоит перед выбором, куда съездить осенью, рекомендую восточноказахстанский фестиваль охоты с ловчими птицами, – заметил Бенце Фабош. – Здесь невероят­ная атмосфера, адреналин, незабываемое зрелище!

Охота с ловчими птицами – самобытное искусство казахского народа. Проведение первого открытого Кубка Азии стало новой возможностью для популяризации этого наследия на международном уровне и развития туризма.

#Кубок Азии #Шығыс салбұрыны #национальная охота

Популярное

Все
Цифровая эпоха диктует свои правила
Развитие по всем направлениям
Гвардейцы подвели итоги
Укреплять единство и согласие
Приятный сюрприз для полсотни семей
Горизонты обрабатывающей промышленности
Укрепляя связи между молодежью тюркских стран
Из аварийного жилья – в новый дом
«Ордабасы» укрепил лидерство
От заказа до возврата
Отстоять правоту – реально
Размер платежа зависит не только от тарифа
Дом, где живет мечта
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
Закон Республики Казахстан О ратификации Конвенции о компьютерных преступлениях
За победами на олимпиадах стоят упорство и труд
Счастливые адреса
Взрастить поколение созидателей
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
На встрече с Халық Қаһарманы
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Астана – сильнейшая в рапиде и блице
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
Распоряжение Главы государства о назначении
Токаев назначил заместителя министра обороны
Теплообменник – горячее «сердце»
Тик и Так переехали в Семей
Заводы, подстанция, детсад...
На Кок-Жайлау сажали ели
Бюджетный и налоговый контроль переведут на автоматическую бизнес-модель
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
Два камбэка «барсов» кряду
Экс-замдиректора филиала «Правительства для граждан» осужден за добычу золота
Казахстан становится логистическим хабом Евразии
Ответственность как залог справедливости
Путепровод избавил водителей от ожидания
Девятиэтажка пойдет под снос
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка

Читайте также

Осенний праздник пастилы
Құрақ көрпе – чемпион!
В столице реализуется проект «Школа национального ремесла»
В Отраре обсудили будущее древней керамики

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]