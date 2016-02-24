Невероятный спектакль в Турине и великолепный Месси
Азамат Сыздыкбаев
Третий игровой день Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала подарил болельщикам красочный футбол и множество позитивных эмоций, передает Kazpravda.kz. Оно и неудивительно, ведь имена его участников говорят сами за себя: "Барселона", "Арсенал", "Ювентус" и "Бавария".
Арсенал – Барселона – 0:2
Фото из открытых источников.
Очередным бенефисом Лионеля Месси закончился поединок на "Эмирейтс" между "Арсеналом" и "Барселоной". В первом тайме "канониры" смотрелись ничуть не хуже грозного соперника, вот только извлечь дивиденды из имеющихся моментов им не удалось. Как известно, за такое расточительство "Барселона" наказывает. В подтверждение тому Лионель Месси на 71-й минуте открыл счет, доказав, что "непробиваемых" вратарей для него не существует. Петр Чех вынужден был капитулировать после того, как защита "Арсенала" дала аргентинцу беспрепятственно забить гол. "Арсеналу" после такого удара собраться было сложно, и "Барселона", занявшись привычным плетением кружевных комбинаций, вскоре заработала пенальти – Матье Фламини "сфолил" на Месси, и сам "пострадавший" уверенно реализовал одинадцатиметровый. 0:2, и интрига в противостоянии фактически исчезает. Наверное, только самые преданные фанаты продолжают верить в то, что их любимцы сотворят сенсацию на "Камп Ноу". Но в футболе бывает всякое, поэтому ждем красочного представления в Испании через 2 недели.
Ювентус – Бавария – 2:2
Фото из открытых источников.
Три года назад эти команды пересекались в Лиге чемпионов на стадии 1/4 финала, и тогда "Старая синьора" безвольно уступила в гостях и дома с общим счетом 0:4. Однако много воды утекло с тех пор, у команд поменялись тренеры. И если "Бавария" остается приблизительно при тех же кондициях, что и в удачном для себя сезоне 2012–2013, то "Юве" с тех пор значительно прибавил. Уже на протяжении двух сезонов команда Массимилиано Аллегри не знает себе равных в Серии "А", а в прошлом году боролась до финала Лиги чемпионов. Поэтому данное противостояние ожидалось с большим интересом.
Ожидания болельщиков оправдались в полной мере – команды выиграли по тайму с минимальным преимуществом, установив равенство на табло в первом матче. В первом тайме гол был забит только один – под занавес первой половины матча отличился Томас Мюллер, воспользовавшись грубой ошибкой Бардзальи.
Пропустив, "Ювентус" не стал мчаться на соперника с "открытым забралом" и продолжал играть очень осторожно. Такая тактика в игре против немецкого гранда вряд ли может привести к успеху, и Арьен Роббен на 55-й минуте забил второй мяч. Голландец в своем фирменном стиле сместился с правого фланга в центр и хлестким ударом пробил Буффона – 0:2.
Когда начало казаться, что история трехлетней давности повторится вновь, Пауло Дибала отыграл один мяч. Экс-форвард "Баварии" Марио Манджукич великолепным пасом вывел аргентинца на рандеву с Нойером, и тот не промахнулся. Через 13 минут Манджукич вновь проявил отличные диспетчерские качества – после его навеса Альваро Мората головой скинул мяч вышедшему на замену Стураро, который вколотил мяч под перекладину – 2:2!
Такие мячи не берутся, даже Нойером. Очень интересно будет наблюдать за развитием противостояния в ответной игре на "Олимпия Штадиум". Шансы остаются у обоих команд, но у "Баварии" они выглядят предпочтильнее в свете двух забитых на выезде мячей.