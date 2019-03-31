"Невесту" тигра Батыра и других "новичков" показали журналистам в карагандинском зоопарке
Новых животных, которых получил в дар в рамках программы "Жылы журек – жомарт кол" карагандинский зоопарк от алматинских коллег и меценатов, показали местным журналистам, сообщает портал eKaraganda.kz.
Первой, кого представили, была «невеста» тигра Батыра по кличке Гаухар – самка амурских кровей. По словам руководителя отдела хищных животных Серика Рысбека, сейчас тигрица адаптируется после переезда.
"В прошлом и в этом году наш парк пополняется различными видами животных благодаря меценатам и алматинскому зоопарку. Например, этой зимой одновременно с амурским тигром из Новосибирска прибыли черный волк и обезьяна-игрунка. В целом тигрица Гаухар чувствует себя хорошо, но, как и любое животное, в первое время проходит акклиматизацию. Сейчас она на карантине, на котором будет где-то полгода, это обычное время для хищников", - сообщил Серик Рысбек.
Кроме того, журналисты увидели самого маленького и милого обитателя – пони по кличке Ертостик и самку черного волка, у которой пока нет клички.