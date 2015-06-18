«Невидимое топливо» Свежий выпуск 582 Рысты АЛИБЕКОВА

Энергоэффективности в металлургии и горнодобывающей промышленности как фактору развития отрасли было посвящено заседание «круглого стола», прошедшее вчера в рамках VI Международного горно-металлургического конгресса Astana Mining Metallurgy под председательством вице-министра по инвестициям и развитию РК Альберта Pay.

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в первую очередь означает эффективное управление основной частью затрат экономики – расходами на энергоресурсы.

С ростом мировой экономики и населения планеты потребность в потреблении энергетических ресурсов резко возрастает. По данным экспертов, с начала 1980 годов до настоящего времени общее мировое энергопотребление увеличилось почти в 2 раза. Рост цен на энергоресурсы подтолкнул правительства многих стран, в особенности импортирующих энергоресурсы, продвигать политику повышения энергоэффективности экономики. В развитых странах политика энергоэффективности способствовала росту конкурентоспособности экономики и производства, развитию науки, инноваций, внедрению новых технологий.

Прогнозируется, что в 2035 году около 2 трлн долларов ежегодных инвестиций потребуется для обеспечения планеты энергией, в то время как затраты на энергоэффективность увеличатся до 550 млрд долларов. В целом до 2030 года энергоемкость мирового ВВП снизится на 31%.

Поэтому не случайно энергоэффективность стала главным трендом мировой экономики, включающим все аспекты технологического развития, модернизации и диверсификации экономики, и самое главное – роста конкурентоспособности и эффективности экономики.

Как известно, в нашей стране Глава государства поручил снизить энергоемкость ВВП на 25% к 2020 году. По итогам 2013 года энергоемкость ВВП сократилась на 18,6%. Результаты прошлого года будут известны осенью текущего года, после публикации данных Комитета по статистике. Прогнозируется, что по итогам 2014-го энергоемкость снизится еще на 6%. Как показывает анализ, этот результат достигнут во многом благодаря структурным реформам экономики и снижению энергоемкости промышленного сектора на 6%. В частности, растет доля новых малоэнергоемких предприятий, построенных в рамках ГПИИР, кроме того, предприятия инвестируют в энергосбережение.

По данным оператора государственного энергетического реестра, доля потребления лишь 10 наиболее крупных субъектов горно-металлургического комплекса составляет 15% от общего потребления страны, и в случае достижения этими компаниями поставленных задач в среднем на страновом уровне можно получить ежегодное снижение энергоемкости ВВП на 2–3%, и это не считая вклада предприятий других отраслей и внешних факторов.

Как не раз отмечалось на «круг­лом столе», трудно переоценить роль промышленности, в том числе горно-металлургического комплекса в повышении энергоэффективности, что может дать серьезный импульс модернизации экономики, повышению благосостояния населения, послужить основным инструментом по вхождению нашей страны в 30 развитых стран мира.

Характеризуя состояние дел в сфере энергосбережения и энергоэффективности, вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау отметил, что на сегодня сформирована институциональная основа: приняты закон и соответствующие нормативно-правовые акты, создан государственный энергетический реестр, действуют 94 аудиторские организации. Проведенный бенчмаркинг показал, что у предприятий есть как минимум 30% резерва для снижения энергоемкости. Однако на практике эти ожидания пока не оправдываются.

В Плане нации «100 конкретных шагов» Глава государства 59-м шагом определил привлечение стратегических инвесторов в сферу энергосбережения через механизм энергосервисных договоров. В связи с этим будут вноситься изменения в бюджетное законодательство. А. Рау сообщил, что во исполнение поручения Президента РК уже в следующем месяце будет составлен список из порядка 100 энергосервисных компаний, готовых работать в РК. Этому в определенной мере будет способствовать намеченный на 15 июля Энергетический форум, который пройдет в Астане с участием германских стратегических партнеров. Наряду с этим в текущем году планируется разработать концепцию создания фонда энергоэффективности. Часть средств в него готов вложить Всемирный банк, который выступит своего рода акселератором для запуска механизма работы энергосервисных компаний.

В продолжение темы руководитель управления по энергосбережению и повышению энергоэффективности Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК Олжас Алибеков напомнил, что в стране принята отраслевая программа энергосбережения до 2020 года. Документ предусматривает 9 основных направлений, охватывающих промышленность, энергетику, ЖКХ, транспорт и другие сферы. В рамках отраслевой программы приняты региональные программы энергосбережения до 2015 года, сейчас в областях разрабатывают соответствующие документы до 2020 года. Наряду с этим создан Институт развития электроэнергетики и энергосбережения, который является оператором государственного энергетического реестра (ГЭР). На сегодня насчитывается порядка 7,5 тыс. субъектов ГЭР, из которых около 3 тыс. обязаны провести энерго­аудит и по их итогам принять планы мероприятий.

По мнению О. Алибекова, предприятия не стоят на месте. К примеру, ТОО «Казцинк» инвестировал в 2014 году порядка 150 млн тенге, сэкономив 9,5 млн кВт/;час, АО «ТНК «Казхром» – 52 млн, получив эффект от реализации мероприятий в размере 47 млн кВт/;час электроэнергии. Подобные шаги предпринимаются и в других сферах.

Касаясь международного сотрудничества, он проинформировал, что в нынешнем году был подписан Закон «О ратификации Соглашения о гранте (Проект повышения энергоэффективности) между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития, в соответствии с которым будет реализован проект повышения энергоэффективности на сумму 21 млн долларов. Проект предусматривает модернизацию школ, больниц и других социальных объектов в области повышения энергоэффективности. Кроме того, в текущем году начнется осуществление совместного проекта с ПРООН «Устойчивые города для низкоуглеродного развития», согласно которому Правительству будет оказано содействие в укреплении устойчивости крупных и малых городов Казахстана, а именно в развитии городской инфраструктуры, энерго-, теплоснабжении, освещении, работе общественного транспорта. Проект рассчитан на 2015–2019 годы.

Любопытные данные привел в своем выступлении главный эксперт по энергетике отдела услуг в области устойчивого развития и чистых технологий компании EY Константин Таранец. В течение двух лет EY проводила исследование потенциала повышения энергоэффективности в 4 странах СНГ – Казахстане, России, Беларуси, Украине. Изучались энергоэффективность ВВП, тенденции за 10 лет, отраслевые тенденции, лучшие практики. К примеру, сравнивалась энергоемкость ВВП в странах СНГ и среднемировой уровень. По результатам исследования, в Казахстане, несмотря на положительную динамику, показатель тонны условного топлива на 1 тыс. долларов валового продукта пока в 4–5 раз превышает среднемировой уровень. Поэтому нашей стране есть над чем работать.

Специалисты EY рассчитали стоимость энергии и пришли к выводу, что стоимость энергоэффективности, или «невидимого топлива», на сегодня в разы меньше, чем если бы она была произведена из других источников.

– Гораздо эффективнее инвестировать в энергоэффективность и получать доход за счет экономии затрат на энергоресурсы, чем строить новую мощность, – убежден К. Таранец. – Поэтому энергоэффективность – это «невидимое топливо» по конкурентной цене. Его стоимость может начинаться от нуля за счет текущих операционных улучшений и до минимальной цены, когда можно посредством незначительных инвестиций получить значимый эффект в отдельных узлах и установках.



