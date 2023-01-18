Невидимый убийца

На днях от отравления угарным газом скончалась 32-летняя женщина, сообщили в ДЧС города. Специалистам предстоит выяснить причину, по которой произошел несчастный случай. Но уже сейчас можно предположить, что к смерти молодой женщины привело образование угарного газа. Его специалис­ты называют невидимым убийцей.

Что стало причиной трагедии, случившейся за два дня до этой, известно уже точно. В квартире, расположенной в микрорайоне «Спортивный», погибли 55-летняя женщина и 20-летний парень. Здесь невооруженным глазом были видны нарушения, допущенные при монтаже проточного водонагревателя. Он, как и четырехконфорочная газовая плита, самовольно был установлен на лоджии.

В ДЧС г. Шымкента проанализировали статистику несчастных случаев и пришли к выводу, что основными причинами отравлений являются неисправность газового котла, нарушение правил эксплуатации газовой колонки, засорение воздуховода.

В домах с печным отоплением, в которых проживают малообеспеченные семьи, на благотворительных началах установили газоанализаторы. Всего по городу на начало отопительного сезона в Шымкенте числилось чуть больше 5 тыс. газоанализаторов. В ЧС считают, что это намного снизило число случаев смерти от угарного газа, но все равно они еще есть, а значит, люди должны более ответственно подходить к обеспечению жилища горячей водой и монтажу системы отопления.